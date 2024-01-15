Страшный сон США продолжает становиться явью.

После того как коллективный Запад своими незаконными односторонними антироссийскими санкциями, по сути, избавил Россию от опасения сотрудничества с уже ранее санкционированными государствами, чем сам себе, по традиции, выстрелил в ногу, Москва и Тегеран стали наращивать сотрудничество и распространять его на всё большее количество сфер. Сейчас Иран входит в зону свободной торговли Евразийского экономического союза, стал членом БРИКС и ШОС, а также продаёт России свои вооружения и закупает у РФ те вооружения, которых у Ирана нет по определению.

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В общем, взаимодействие растёт, и это только начало. Сегодня Минобороны России сообщило о том, что главы МО РФ и МО Ирана Сергей Шойгу и Мохаммад Аштиани соответственно провели переговоры, в рамках которых, помимо всего прочего, обсуждалось военное и военно-техническое сотрудничество.

Согласно официальному пресс-релизу МО РФ, стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, подтвердили приверженность построению многополярного мира, а также анонсировали подписание Большого межгосударственного договора между Россией и Ираном.

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В подробности стороны пока не вдаются. Также неизвестно, когда конкретно этот договор будет подписан.