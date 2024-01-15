Это важно, поскольку СВО это реальный современный высокоинтенсивный конфликт, и готовиться к аналогичным конфликтам, чтобы сохранять боеспособность, обязательно нужно.

Имея более чем партнёрские и дружеские отношения в рамках различных наднациональных объединений, Россия и Беларусь, формирующие, если кто забыл, единое Союзное государство, с особой тщательностью подходят к развитию и укреплению доверительных взаимоотношений. Ключевым фактором является не только создание, по сути, единого оборонного пространства между РФ и РБ, но и обучение вооружённых сил с учётом передового опыта. И вот, сегодня пресс-служба Минобороны Беларуси сообщила о том, что военнослужащие ВС РБ пройдут обучение на территории России.

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В рамках обучения основное внимание будет уделено опыту, который российская армия получила и продолжает получать в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Предполагается, что военнослужащие белорусской армии, которые пройдут обучение, впоследствии смогут быть инструкторами и дальше распространять боевой опыт ВС РФ в подразделениях ВС РБ.

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Важно отметить, что боевые действия на Украине во многом стали революционными и в значительной степени изменили военную науку и военное искусство. Так что сегодня любые вооружённые силы, которые хотят быть боеготовыми и конкурентоспособными в мире, так или иначе должны учитывать опыт российской специальной военной операции как современного масштабного конфликта высокой интенсивности с использованием всех видов вооружённых сил и практически всех родов войск (кроме, например, РВСН, которые в данном конфликте не требуются).