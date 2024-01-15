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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Истребители Су-75 будут покрывать «дезинформационно-искажающей» окраской
Напомним, что на данном этапе Су-75 существует лишь как макет и как идея.

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Несмотря на то, что лёгкие истребители пятого поколения Су-75 сейчас относятся к категории «мультиков», и их воплощение в физическую реальность — это весьма отдалённый на данном историческом этапе процесс, подготовка к его реализации всё равно идёт полным ходом. Так, сегодня ТАСС удалось получить в своё распоряжение патент, из которого следует, что для Су-75 будет применяться специальное искажающее маскировочное покрытие.

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Описание патента гласит, что речь идёт об элементе маскировки, обеспечивающем «дезинформационно-искажающую» окраску, которая затрудняет визуальное определение конкретного типа самолёта, усложняет анализ его возможных манёвров, а также обеспечивает ему малозаметность на фоне облачного неба и подстилающих поверхностей.

Насколько подобные «ноу-хау» актуальны в современных боевых действиях, когда на «визуальное определение» авиационной техники не полагаются уже даже расчёты с ПЗРК, вопрос открытый. Впрочем, следует понимать, что Су-75 в первую очередь рассчитан на экспортный рынок, где гипотетические боевые действия будут далеки от современных высокоинтенсивных прокси-конфликтов сверхдержав.

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Впервые Су-75 был представлен в 2021 году. Так называемая установочная партия этих истребителей должна быть выпущена только в 2026 году.

#россия #авиация #истребители #промышленность #боевая авиация #су-75 #су-75 checkmate #checkmate
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