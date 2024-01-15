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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В немецкой прессе публикуют страшилки: Германия готовится к конфликту с РФ
Походу, немецкая пресса не понимает, что это будет значить для ФРГ. Спойлер: глобальное остекление.

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Как и в любом государстве, в Германии существуют таблоиды, которые нередко выдают свои собственные фантазии за «инсайды»: авось, сбудется. Вот и сегодня издание Bild, которое, при всей своей скандальности и «желтушности» всё-таки действительно имеет доступ к информации из немецких правительственных кругов, из-за чего иногда публикует вполне реалистичные материалы, разразилось материалом-страшилкой на тему украинского кризиса.

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Из материала журналиста Джулиана Рёпке, демонстрировавшего удивительные метаморфозы в отношении заявлений по Украине, следует, что коллапс ВСУ под натиском ВС РФ, по сути, неизбежен, и может начаться уже в феврале этого года. На фоне активного наступления российской армии, полагает Рёпке, изменится вся информационная картина происходящего: ВСУ будут вынуждены отступать, хотя не вполне понятно, куда (для отступления должны быть заранее созданы оборонительные рубежи).

Данное обстоятельство, полагает журналист, ссылающийся якобы на секретные сведения немецкого Минобороны, заставит НАТО перебросить на восточный фланг Альянса группировку в триста тысяч военнослужащих, из которых 30 тысяч будут кадровыми военнослужащими Бундесвера, дабы купировать возможную попытку пробить сухопутный коридор в Калининградскую область в Сувалкском коридоре. Прямое столкновение России с НАТО и, как следствие, с Германией, полагает автор статьи в Bild, может начаться уже в мае 2025 года.

Необходимо отметить, что журналист Bild, по сути, пересказал набор штампов и военных страшилок, не учитывая ни реальные мотивы России, ни её возможности, ни наличие или отсутствие политической воли на то же самое пробитие сухопутного коридора к Калининграду. Кроме того, не забываем, что Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия в случае вооружённой агрессии, ставящей под угрозу само существование государства. А трёхсоттысячная группировка НАТО, которая, согласно теории господина Рёпке, должна будет вписаться в конфликт с Россией — это, безусловно, угроза. И в данной ситуации мы бы лично не стали тешить себя иллюзиями того, что ВС РФ будут разбираться с натовскими странами так же скрупулёзно и хирургически, как с Украиной. Это вообще самое опасное заблуждение, которое породило абсолютное непонимание Западом целей и средств России на Украине.

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В чём смысл подобных страшилок от популярной немецкой прессы, не до конца понятно. Возможно, в Германии понимают, куда дует ветер, и хотят подготовить общественное мнение к тому, что украинский кризис должен быть завершён, потому что в противном случае имеется нешуточная угроза прямого столкновения с РФ. А вот готов ли Запад завершать его на российских условиях, потому что на других не получится — это пока что открытый вопрос.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #психиатрия
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