Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Сборы фильма «Холоп 2» в российском прокате перевалили за три миллиарда рублей
Произошло это ещё вчера вечером.

реклама

Будучи одной из главных отечественных новогодних кинопремьер, лента «Холоп 2» предсказуемо, учитывая продолжительность праздничных дней в России, должна была собрать внушительную сумму. Так оно и произошло: по состоянию на конец 13 января, как сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика», лента режиссёра Клима Шипенко собрала уже свыше трёх миллиардов рублей.

реклама

Таким образом, сиквел смог значительно опередить оригинального «Холопа», которому сумма в три миллиарда рублей покорилась лишь спустя полтора месяца после премьеры.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Хотя многие, если не большинство, вспомнят о том, что «Холоп 2» вышел в совершенно иной действительности российского кинопроката, из которого, по сути, полностью, поджав хвосты, в 2022 году ретировались крупные голливудские и британские киностудии и концерны, это лишь в меньшей степени влияет на популярность российских фильмов. В частности, в десятке самых кассовых фильмов российского проката семь кинолент — отечественные. И выпускались они задолго до второго, решающего раунда западных незаконных антироссийских рестрикций.

#россия #экономика #кино #«холоп 2»
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Дерипаска полагает, что боевые действия на Украине завершатся не раньше, чем в мае 2025 года
В Киеве призвали украинцев собирать FPV-дроны своими руками дома
Глава МИД Швейцарии признал, что без участия России бессмысленно обсуждать мир на Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему при сборке нового ПК нужно начинать с монитора, и какую видеокарту выбрать под 2К и 4К
82
Пять лучших фильмов (на мой субъективный взгляд) с Рутгером Хауэром
11
Несмотря на санкции США, Китай построил на западном оборудовании квантовый компьютер "Сунь Укун"
1
Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
46
Альянс AUKUS не успевает за Китаем строить атомные подводные лодки
+
Обзор игры Hitman: Absolution - сорок седьмой отпускает грехи
2
Восток дело тонкое: Почему Блинкен не смог уговорить арабов присоединиться к операции против хуситов
8
На фоне покупки Пакистаном FC-31, Индия может присоединиться к российским программам Су-57 и Су-75
+
США – единственное государство в мире, которое обогатилось по итогам Второй мировой войны
95
Чиповая война между США и Китаем перекинулась на устаревшие микросхемы
3

Сейчас обсуждают

Mostack
20:10
чтобы понимать написанное - нужно много читать и учиться. Других рецептов для вас нет =)
Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
Mostack
20:09
краткий комментарий - хороший комментарий =)
Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
Mostack
20:08
Это одно и то же. Максимальная производительность при допустимой температуре в обоих случаях
Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
Mostack
20:07
А при рождении кто-то обещал, что будет легко? За упорство - пятерка! =)
Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
kilobait3
20:00
США знает что делает, просто кнутом тренирует руководства всех стран рабов. А вот сук пилят те кто включают свой гонор, ничем не подкрепленный! Ну а рабы рабов только ноют в сети из за своего бессилия...
Чиповая война между США и Китаем перекинулась на устаревшие микросхемы
Андрей Медведев
19:59
совместно с Rolls-Royce использовать в отдаленных районах......
Volvo и Rolls-Royce предлагают заряжать электротранспорт, сжигая дрова
Eppius
19:58
Откуда инфа? Насколько ей можно доверять. Я ни разу в жизни не видел хронику где Красная армия применяла американские танки. Похоже на вранье.
США – единственное государство в мире, которое обогатилось по итогам Второй мировой войны
valderm
19:56
мне пофиг - системник стоит на застекленном балконе (на улице -20, на балконе +10) температура видяхи на возможном максимальном разгоне (+58 GPU, +67 Hot Spot) в киберпуке
Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
seedkls
19:55
я и не знал что там такое есть
Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
Eugene Jarosiewicz
19:54
Ватным ЛОХАМ можно 666 дней что угодно рассказывать. На то и тупые ВАТНЫЕ ЛоХи
Россия использует комплекс "Пенициллин" для обнаружения артиллерии ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем