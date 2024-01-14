Произошло это ещё вчера вечером.

Будучи одной из главных отечественных новогодних кинопремьер, лента «Холоп 2» предсказуемо, учитывая продолжительность праздничных дней в России, должна была собрать внушительную сумму. Так оно и произошло: по состоянию на конец 13 января, как сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика», лента режиссёра Клима Шипенко собрала уже свыше трёх миллиардов рублей.

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Таким образом, сиквел смог значительно опередить оригинального «Холопа», которому сумма в три миллиарда рублей покорилась лишь спустя полтора месяца после премьеры.

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Хотя многие, если не большинство, вспомнят о том, что «Холоп 2» вышел в совершенно иной действительности российского кинопроката, из которого, по сути, полностью, поджав хвосты, в 2022 году ретировались крупные голливудские и британские киностудии и концерны, это лишь в меньшей степени влияет на популярность российских фильмов. В частности, в десятке самых кассовых фильмов российского проката семь кинолент — отечественные. И выпускались они задолго до второго, решающего раунда западных незаконных антироссийских рестрикций.