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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве призвали украинцев собирать FPV-дроны своими руками дома
Когда промышленность постоянно уничтожается ракетными ударами, другого и не остаётся. Видимо, ВС РФ придётся всё-таки браться за окончательное уничтожение энергосистемы.

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Беспилотные летательные аппараты разных классов, размеров и предназначений давно уже стали отличительной особенностью специальной военной операции на Украине: у обеих сторон, по сути, «прозрачное поле боя», а высокоточные боеприпасы во многом замещены куда более дешёвыми ударными беспилотниками. Прекрасно это понимают и в Киеве, где министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров на полном серьёзе предложил согражданам начинать собирать FPV-дроны у себя на дому.

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Под это дело, отметил Фёдоров, украинцы «постоянно создают крутые инициативы», целью которых является оказание поддержки ВСУ. В данном случае речь идёт о так называемом инженерном курсе, который, со слов Фёдорова, должен обучить обычного человека собирать 7-дюймовые FPV-дроны.

Курс предполагает прохождение удалённого обучения, закупку компонентов, материалов и инструментов. Затем в домашних условиях, дескать, каждый может послужить на обеспечение обороноспособности Украины: собранные дроны будут отправляться инструкторам, где их проверят, и если тесты будут пройдены, то беспилотники передадут в войска.

Необходимо понимать, что к таким отчаянным мерам на Украине прибегают на фоне постоянных российских опустошительных ракетных ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса. По сути, полноценное производство в стране сейчас невозможно, поэтому в Минцифры Украины и предлагают рассредоточить производство беспилотников по гражданским квартирам.

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На данном этапе это всё призывы и предложения, но если на них откликнутся и озвучиваемая Фёдоровым «цель в миллион дронов» начнёт реализовываться, то, по всей видимости, военному руководству России придётся принять тяжёлое решение и полностью обрушить всю энергосистему Украины. К сожалению, действующая киевская власть делает всё от неё зависящее, чтобы этот крайне неблагоприятный сценарий, который будет иметь для Украины тяжелейшие последствия, стал реальностью. На сегодняшний день за счёт деиндустриализации и выезда из страны огромного количества населения энергосистема, которая остаётся на 50 % уничтоженной после ракетных ударов осенью—зимой 2022—2023 года, пока справляется с нагрузкой.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #беспилотники #fpv-дроны
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