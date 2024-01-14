Съёмки, скорее всего, велись в глубочайшем тылу. Потому что охота на «Абрашек» идёт нешуточная.

Последнее время в западной прессе всё чаще можно встретить материалы, в которых авторы недоумевают, куда пропали переданные ВСУ американские танки M1 Abrams. На линии боевого соприкосновения их нет, пропагандистских видеороликов от украинской стороны с участием этих машин нет, кадров их неизбежного уничтожения всеми возможными средствами поражения тоже нет. Бытует мнение, что опасение реализации последнего варианта — и есть причина, по которой Вашингтон строго-настрого запретил Киеву применять M1 Abrams в боях: имиджевый удар по американскому военно-промышленному комплексу в рамках боевых действий на Украине и так был нанесён непоправимый, а тут ещё «фаталити» в виде горящих «Абрамсов» мало кому хотелось бы узреть.

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В чём реальная причина — возможно, она сугубо функциональная, и M1 Abrams просто не предусмотрены для боевых действий непосредственно в украинских реалиях с бездорожьем, плотным снегом и отсутствием вменяемого техобслуживания — непонятно, но в Киеве явно услышали сигнал о том, что нужно хотя бы показать, что «Абрамсы» никуда не перепроданы и находятся в войсках. Сегодня соответствующие кадры стали распространяться по Сети.

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На них видно военнослужащих ВСУ, а также непосредственно танк «Абрамс», облепленный «кубиками» динамической защиты. Где конкретно велись съёмки, неясно, а из-за однотипности местности геолокация не функционирует, но, судя по высоте снежного покрова, это происходило либо месяц—полтора назад, либо же в глубочайшем тылу за сотни километров от линии боевого соприкосновения, куда зима ещё толком не пришла. Второй вариант лично нам кажется более вероятным, потому что охота на танки M1 Abrams в ВС РФ явно будет ожесточённой, потому что хоть само их появление никак на исход спецоперации не повлияет, но даёт весьма конкретный сигнал о том, кто и с кем на самом деле вступил в противостояние.