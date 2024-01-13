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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МИД России заявил о неизменности позиции Москвы касательно Тайваня
Тайвань — Китай.

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Несмотря на то, что большая часть мира, включая и его западную часть, придерживаются позиции одного Китая, то есть, проще говоря, воспринимают так называемую Китайскую Республику, больше известную, как Тайвань, мятежной провинцией Китайской Народной Республики (КНР), или просто материкового Китая, попытки заигрывания с этим островным частично признанным государством, чтобы действовать Пекину на нервы, никуда не уходят. Чаще всего этим занимаются Соединённые Штаты, воспринимающие Китай как соперника в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и которые, с одной стороны, придерживаются политики «одного Китая», а с другой стороны, позволяют себе вопиющие выходки вроде визитов официальных должностных лиц на Тайвань без разрешения Пекина.

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Кто проявляет постоянство по данному вопросу, так это Москва. И сегодня МИД России заявил, что невзирая на результаты выборов руководства в Тайбэе позиция РФ по Тайваню остаётся неизменной: Москва воспринимает остров как неотъемлемую часть Китая (в данном случае Китайской Народной Республики).

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Соответствующие постановления упомянуты и в Указе президента России от 15 сентября 1992 года «Об отношениях между Российской Федерацией и Тайванем», и в 5 статье Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР от 16 июля 2001 года.

#россия #политика #китай #тайвань
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