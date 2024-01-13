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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дональд Трамп-младший назвал простейший и самый эффективный способ усадить Украину за стол переговоров
Всё гениальное просто.

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Глядя на представителей правящих американских элит, может сложиться впечатление, что эти люди живут в своей параллельной реальности, которая диаметрально противоположна объективной действительности. Бесконечный трёп про необходимость «наказать» Россию, сказки про то, что Украина может одержать в этом конфликте верх даже с беспрецедентной западной помощью, фантазии про то, что незаконные антироссийские санкции работают. Всё это есть не что иное, как пропаганда, помноженная на выдачу желаемого за действительное.

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К счастью, далеко не все представители элит в США оторваны от реальности. Многие из них прекрасно понимают, что на самом деле происходит на Украине, что послужило причиной для начала российской специальной военной операции, чем всё в конечном счёте закончится и что нужно сделать, чтобы наконец-то положить конец этому вооружённому конфликту. Ответ на последний вопрос дал Дональд Трамп-младший в подкасте Timcast IRL на YouTube.

По словам Трампа-младшего, чтобы разрешить кризис на Украине, достаточно перерезать финансирование Киева.

«Это единственный способ усадить их [украинские власти — прим. ред.] за стол [переговоров]», — заявил Трамп-младший.

«Мы буквально создаём олигархический класс миллиардеров на Украине из того, что выкачивается отсюда, в то время как они [украинские власти — прим. ред.] отправляют людей на фронт в качестве пушечного мяса. То, что там происходит, это просто, *****, отвратительно, и мы позволяем этому происходить. Это же настолько очевидно. Ничто там не изменится, если продолжить выделять деньги», — сокрушается потрясающе осведомлённый об украинской реальности сын Трампа.

По мнению Трампа-младшего, его отец бы поставил Киев перед фактом: либо они садятся за стол переговоров, либо никакого финансирования. Также, убеждён сын кандидата в президенты США, рассказы про то, что Украина хотя бы на мгновение побеждала в этом конфликте — это мифы, и в реальности Киев не то что никогда не одерживал верх, а даже, вероятнее всего, никогда не имел даже малейшего шанса на это.

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Необходимо отметить, что в вышеуказанном подкасте не уточнялось, что будет означать для Украины усаживание с Россией за стол переговоров. А ведь это ключевой вопрос, который, собственно, и является камнем преткновения между коллективным Западом, финансирующим Киев, и Россией. Требования, которые поставлены Россией перед Украиной и Западом, всем известны, и признать и выполнить их на данном историческом этапе для Киева и Запада политически невозможно. А время идёт, требования Москвы становятся с каждым днём всё жёстче, и если продолжать оттягивать этот процесс, то говорить будет уже попросту не о чем. Разве что о сроках капитуляции.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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