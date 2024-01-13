Может, и стоит. Но Россия будет действовать исходя из своих собственных интересов. А они таковы, что портить отношения с противниками Йемена недальновидно.

Много текстов было написано на тему того, как сильно объединённый Запад впрягся в конфликт на Украине на стороне Киева. И впрямь: без западной помощи, и это мало кто сегодня скрывает, ВСУ быстро потерпят коллапс, а если бы этой помощи не было изначально, то и вооружённый конфликт завершился бы предсказуемой победой ВС РФ ещё в первое полугодие специальной военной операции. Тем не менее, история сослагательного наклонения не терпит, и исходить надо из реалий. А реалии таковы, что, например, иранский журналист Хассан Мафи задался риторическим вопросом, из которого следует, что сейчас у России имеется отличная возможность, по сути, отомстить коллективному Западу, обеспечив потребности Йемена (читать — хуситов) в вооружениях.

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Как вопрошает господин Мафи, не стоит ли России предоставить Йемену «летальную помощь» для «защиты свободы и демократии» по тому же принципу и по той же причине, по которой США предоставляют такую же «летальную помощь» Украине?

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И хотя перед нами, вроде бы, журналист, но построить цепь интересов он почему-то оказался не в состоянии. Необходимо понимать, что в состав антийеменской коалиции помимо США также входят Саудовская Аравия и ОАЭ — на минуточку, оба теперь члены БРИКС, а также ключевые партнёры России на Ближнем Востоке. Крайне сложно себе представить, что российское руководство, отличающееся холодным прагматизмом, станет портить отношения с куда более важными для РФ государствами ради того, чтобы напакостить США, получив из этого краткосрочную выгоду, но упустив долгосрочные перспективные отношения с саудитами и арабскими шейхами. Россия, и это многие отказываются понимать, руководствуется не эмоциями, а долгосрочным планированием. В том числе именно поэтому та же специальная военная операция на Украине идёт так, как она идёт.