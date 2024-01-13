И пока что масштабное наступление не входит в планы российского военного командования.

На Западе и в подражающей ему Украине можно наблюдать удивительные метаморфозы: стоит только политическому или военному деятелю уволиться/уйти в отставку, как у него внезапно просыпаются находившиеся в состоянии гибернации критическое мышление, логика и даже способность выстраивать правильные цепи «причина—следствие». Взять, например, бывшую замминистра обороны Украины Анну Маляр, которая в своём блоге сегодня расписала «на понятном языке», что происходит на линии боевого соприкосновения.

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А не происходит, исходя из комментария Маляр, ничего позитивного для ВСУ. Российская армия продолжает пусть и неторопливое, но всё же наступление на востоке линии боевого соприкосновения, быстро восстанавливает боеготовность даже после потерь, при этом не сокращает количество обстрелов. Что до расхода боеприпасов, то у ВС РФ, добавила Маляр, в этом плане превосходство достигает 6—8 раз, а иногда доходит и до 7—10 раз по сравнению с ВСУ. Увеличение этого разрыва зависит от погодных условий и конкретной ситуации на поле боя.

Основной задачей, которая сейчас стоит перед ВС РФ, заявила Маляр, является «максимально нас истощить» с целью недопущения восстановления ВСУ и морального слома духа в войсках. При этом российские войска занимаются формированием новых соединений и готовятся «к следующему этапу агрессивных действий».

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Дальше госпожа Маляр всё-таки не смогла удержаться и, по сути, начала подготавливать общественное мнение к неизбежному: потере Авдеевки и Купянска. По словам экс-замминистра обороны Украины, эти населённые пункты для ВС РФ важны в первую очередь в целях «пропаганды и моральной поддержки армии», чем «в военном смысле». Здесь перед нами очередной, типичный для Киева акт отражения собственной действительности на оппонента: необходимо понимать, что ВС РФ действуют, исходя из глобального стратегического плана, не цепляясь за какие-то сроки, даты, территории и символы. В том, что дело обстоит именно так, пожалуй, можно было убедиться в прошлом году по отводу войск от Киева в рамках договора, а также по отводу войск из Харьковской области и из Херсона из опасных локаций на заранее подготовленные оборонительные рубежи.