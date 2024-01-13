Такие объекты почему-то вообще есть. До сих пор.

Несмотря на то, что вот уже на протяжении почти двух лет по всей территории Украины наносятся ракетные удары, всё-таки продолжают постоянно всплывать сведения о возобновлении производства военной продукции в интересах ВСУ. Как только это происходит, и информация подтверждается на нескольких уровнях, Генштаб ВС РФ готовит очередной ракетный удар. И вот, сегодня ранним утром украинские мониторинговые ресурсы сообщили о взлёте с аэродромов базирования стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3, к которым впоследствии присоединились истребители-перехватчики МиГ-31К (носители гиперзвуковых ракет «Кинжал»).

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Удары наносились практически по всей территории Украины, однако, в отличие от других таких ударов, фото- и видеосвидетельств практически не было. Безусловно, это не означает, что ракеты не поразили цели, тем более что даже ГШ ВСУ подтверждает перехват меньше четверти средств поражения (8 из 40). Всего в ударе принимали участие 3 беспилотника «Герань-2», 6 гиперзвуковых ракет «Кинжал», 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 6 крылатых ракет Х-22, 2 управляемые ракеты Х-31П и 4 управляемые ракеты Х-59.

Примечательно, что командование Воздушных сил ВСУ наконец-то перестало рассказывать сказки про перехват неперехватываемых «Кинжалов». Нетрудно догадаться, что даже если в ВСУ подтверждают, что 32 ракеты были пропущены средствами ПВО, то они нашли свои цели и поразили их.

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А целями, как отметило Минобороны России, были предприятия военно-промышленного комплекса Украины, выпускающие артиллерийские снаряды калибров 155 мм, 152 мм и 125 мм, пороха, а также беспилотники. Все назначенные объекты, утверждает российское оборонное ведомство, были поражены. Термин «поражены» не следует путать с термином «уничтожены», хотя в случае с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», сообщающими цели колоссальную разрушительную энергию, можно допустить, что эти термины тождественны.