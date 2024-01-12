Если делать для этого всё возможное и поставлять Киеву оружие, то да, так и будет.

В руководстве Североатлантического альянса последнее время расплодились Капитаны Очевидность и Адмиралы Ясенпни. Так, сегодня заместитель генерального секретаря данного военно-политического блока Мирча Джоанэ заявил, что, по его мнению, украинский конфликт будет продолжаться не просто весь 2024 год, но и весь 2025 год тоже.

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Согласно комментарию Джоанэ, в НАТО не видят военной возможности (надо понимать, с обеих реальных сторон этого противостояния) завершить этот конфликт решительной победой. На фоне этого, добавил замгенсека альянса, следует ожидать затяжных боевых действий, в рамках которого будет вестись наступательные и контрнаступательные (похоже, в НАТО понимают, что между этими военными терминами всё-таки есть разница) действия с потерями и приобретениями территорий.

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При всём этом господин Джоанэ то ли намеренно, то ли по наивности, что вряд ли, не уточняет, что в затягивании боевых действий в Европе виноваты именно спонсоры Украины, которые делают всё возможное, чтобы неизбежный итог этого конфликта был максимально дорогим для России — во всех смыслах. К сожалению, официальный Киев своей роли во всём этом противостоянии либо не понимает, либо, что гораздо хуже, всё прекрасно знает, и с удовольствием исполняет возложенную на него миссию.