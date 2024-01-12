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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский придумал историю про то, как ПВО Украины за сутки сбили 12 самолётов и 26 вертолётов ВКС России
Когда это было, где, по какой причине — президент Украины уточнять не стал.

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Не секрет, что российская специальная военная операция на Украине является самым запропагандированным конфликтом, по крайней мере, в новейшей истории. Одна ложь спешит сменить другую, масса дилетантских «анализов» ситуации, рассказы про сверхчеловеческие способности ВСУ, тотальное непонимание логики текущего конфликта и выстраивание фантастических версий происходящего на фоне заведомо ошибочного представления о реальном положении дел.

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Но у всего должен быть свой предел, а пропаганда должна быть хотя бы минимально правдоподобной, иначе даже самые ангажированные граждане перестанут верить. По всей видимости, президент Украины Владимир Зеленский либо забыл про эту прописную истину, либо по каким-то другим причинам не считает необходимым ей следовать. Так, сегодня в рамках пресс-конференции по итогам визита в Литву Зеленский, рассказывая про значимость западных систем противовоздушной обороны, заявил, что в один из дней эти системы позволили ВСУ за 24 часа перехватить 12 самолётов и 26 вертолётов воздушно-космических сил России.

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На каком участке линии боевого соприкосновения это произошло, когда конкретно это было, президент Украины не пояснил. Почему, полагаем, понятно: потому что в реальности такого прецедента не было. Если бы был, то в Киеве бы молчать по этому поводу точно не стали, выжидая визита Зеленского не куда-то, а в целую Латвию, где он так вскользь ненароком проронил информацию о «сверхэффективности» западных ЗРК.

#украина #политика #психиатрия
1
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