Но чему тут удивляться после ухода зарубежных киностудий и стриминговых площадок?

Агентство по мониторингу пиратской активности Muso совместно с консалтинговым Kearney смогли подсчитать, что за прошедший год количество сайты с нелегально представленным видеоконтентом посетили свыше 141 миллиарда раз. Результаты исследования были опубликованы платформой TorrentFreak, на публикацию уже обратили внимание журналисты ведущих российских изданий.

реклама

Если говорить про пиратский контент, который был популярен в прошлом году, то в 65 % случаев речь идёт о фильмах и сериалах, ещё в 25 % — об аниме, а остальное связано уже с прямыми трансляциями (пиратскими, в основном спортивными).

Аналитики смогли установить, что лидерами по посещаемости пиратских видеосайтов в прошлом году стали США и Индия, доля трафика у которых в общем составила 11 %. Исследователи уточнили, что показатель конкретно у Индии вырос на 80 % год к году, поэтому в 2024-м она должна обогнать США. Что касается России, то она расположилась на третьем месте с 6 %, четвёртое место у Великобритании с 3 %.

При анализе потребления пиратского видеоконтента через нелегальные сайты важно ещё помнить, что есть такой показатель как «среднее количество посещений на душу населения». Так вот, если его учитывать и брать в учёт континенты, то в лидеры выбивается Европе с 34 визитами на душу населения, следом идёт Северная Америка (26 посещений на душу населения).

Аналитики из InterMedia ранее сообщали, что рынок нелегальных аудио-, видео- и книжных сервисов в Росси вырос на 71,4 % за два года — до 12 миллиардов рублей в 2023 году. Руководство агентства тогда отдельно выделяло два сегмента аудитории подобных ресурсов. В одном случае пользователи принципиально не платят за контент, в другом же они вынуждены искать на пиратских ресурсах то, что пропало из легальных источников после ухода западных киностудий.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Напомним, в 2022 году депутаты внесли в Госдуму поправки о принудительном лицензировании фильмов, музыки, книг и другого контента. После чего разработчики ПО предупредили о возможных рисках, проект закона был отправлен на доработку.