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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Россия в 2023 году вошла в тройку стран-лидеров по посещаемости пиратских видеосайтов
Но чему тут удивляться после ухода зарубежных киностудий и стриминговых площадок?

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Агентство по мониторингу пиратской активности Muso совместно с консалтинговым Kearney смогли подсчитать, что за прошедший год количество сайты с нелегально представленным видеоконтентом посетили свыше 141 миллиарда раз. Результаты исследования были опубликованы платформой TorrentFreak, на публикацию уже обратили внимание журналисты ведущих российских изданий.

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Если говорить про пиратский контент, который был популярен в прошлом году, то в 65 % случаев речь идёт о фильмах и сериалах, ещё в 25 % — об аниме, а остальное связано уже с прямыми трансляциями (пиратскими, в основном спортивными).

Аналитики смогли установить, что лидерами по посещаемости пиратских видеосайтов в прошлом году стали США и Индия, доля трафика у которых в общем составила 11 %. Исследователи уточнили, что показатель конкретно у Индии вырос на 80 % год к году, поэтому в 2024-м она должна обогнать США. Что касается России, то она расположилась на третьем месте с 6 %, четвёртое место у Великобритании с 3 %.

При анализе потребления пиратского видеоконтента через нелегальные сайты важно ещё помнить, что есть такой показатель как «среднее количество посещений на душу населения». Так вот, если его учитывать и брать в учёт континенты, то в лидеры выбивается Европе с 34 визитами на душу населения, следом идёт Северная Америка (26 посещений на душу населения).

Аналитики из InterMedia ранее сообщали, что рынок нелегальных аудио-, видео- и книжных сервисов в Росси вырос на 71,4 % за два года — до 12 миллиардов рублей в 2023 году. Руководство агентства тогда отдельно выделяло два сегмента аудитории подобных ресурсов. В одном случае пользователи принципиально не платят за контент, в другом же они вынуждены искать на пиратских ресурсах то, что пропало из легальных источников после ухода западных киностудий.

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Напомним, в 2022 году депутаты внесли в Госдуму поправки о принудительном лицензировании фильмов, музыки, книг и другого контента. После чего разработчики ПО предупредили о возможных рисках, проект закона был отправлен на доработку.

#кино
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