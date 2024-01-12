Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил, что без западного финансирования на Украине начнут умирать пенсионеры
Почему-то о том, чтобы прекращать бессмысленное сопротивление в вооружённом конфликте, Зеленский даже не думает.

реклама

Не будем оригинальными, если скажем, что вооружённый конфликт, особенно такой беспрецедентной в новейшей истории Европы интенсивности, как специальная военная операция на Украине, это дело крайне затратное. Украина даже образца своей благополучной версии до 2014 года самостоятельно такой конфликт «вытянуть» в экономическом плане была бы не способна, что уж говорить про сегодняшнюю действительность, в рамках которой, согласно комментариям самих же киевских руководителей, государство половину (уже наверняка больше) своего бюджета формирует за счёт иностранных финансовых вливаний и заимствований.

реклама

И вот, украинское издание «Страна.ua» передало слова Зеленского, которые он произнёс в рамках своего визита в Латвию. По словам президента Украины, если западное финансирование страны прекратится, то начнут умирать пенсионеры, коих насчитывается более 11 миллионов человек. При всём этом Зеленский посмел заявить, что он «не давит на жалость», хотя, по сути, его комментарии на протяжении уже почти двух лет являются именно этим.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

К сожалению, действующая украинская власть всё не может понять одну простую истину: текущий вооружённый конфликт Киеву не по карману, а это значит, что его надо завязывать и не рассчитывать на то, что Запад будет бесконечно обеспечивать чужое государство, потребности которого постоянно только растут. Да, придётся признать много неприятных моментов, да, придётся официально признать отход в пользу России как минимум пяти регионов, да, придётся разоружить ВСУ и полностью переформатировать всю политическую систему Украины, и да, придётся поступиться возникшей на пустом месте гордыней. Но не лучше ли это в конечном счёте, чем бесконечно оказывать сопротивление, требовать у всех деньги и оружие, делая при этом вид, будто все вокруг по необъяснимой причине Украине должны?

#украина #политика #боевые действия #психиатрия
6
Показать комментарии (6)

Материалы по теме

В Белом доме заявили о прекращении поставок вооружений на Украину из-за отсутствия бюджетных средств
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Максимально выгодный игровой компьютер для геймера с почти пустым кошельком в январе 2024 года
19
Бесплатно получаем мем-токены на TON, которые будут торговаться на ByBit
17
Проект X-65 - В США строят самолет с революционной технологией управления через струи воздуха
10
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
122
"Большая гонка. Ауди против Лянчи": еще один посредственный фильм про гонки
3
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
146
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
28
Китай представил гиперзвуковой снаряд способный разрушить американский танк с одного выстрела
7
От Земли до звёзд - секрет успеха современных ракет
+
ТОП-5 ошибок компании Intel, помешавших ей завоевать рынок процессоров
33

Сейчас обсуждают

Ilikethat
00:39
А что не пустота?? Фильмы, книги - тоже, вид с боку. Соцсети? Общение? - боже упаси. Работа? - главное помнить, это ты делаешь прибавочную стоимость. Завести потомство? Как выше советуют? Можно. А мож...
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
Крепкий Шмурдяк
00:37
Чумба, скоро у Шеши 100 подписчиков на ютубе и по случаю этого замечательного события будет розыгрышь твоего очка.
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
32Влад32
00:35
Все закономерно.
В Белом доме заявили о прекращении поставок вооружений на Украину из-за отсутствия бюджетных средств
32Влад32
00:34
Вот же падла. Умирают сейчас, будут умирать потом только из-за таких идиотов, как Зеленский.
Зеленский заявил, что без западного финансирования на Украине начнут умирать пенсионеры
Алексей Ii
00:29
Метан присутствует, хоть и в не большом количестве на Юпитере, Сатурне, Уране, Нептуне.
Открытие метана на газовой планете вызывает вопросы
Мохнатый
00:29
OneOdio крутая фирма. Купил у них пару студийных наушников. Звучат бомбезно!
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
32Влад32
00:29
Собственно говоря, что не нравится?
Медведев рассказал, сколько человек подписали контракт с Минобороны в 2023 году
Ilikethat
00:28
+100500 Еще добавлю, что даже если можешь себе позволить купить дорогую "статусную" вещь, стоит трижды подумать. А не разводят ли тебя маркетолухи!
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
Бахтиер Кудратуллаев
00:24
содержанка
Зеленский заявил, что без западного финансирования на Украине начнут умирать пенсионеры
DonCarleone
00:24
Хорошие новости....
В Белом доме заявили о прекращении поставок вооружений на Украину из-за отсутствия бюджетных средств
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем