Почему-то о том, чтобы прекращать бессмысленное сопротивление в вооружённом конфликте, Зеленский даже не думает.

Не будем оригинальными, если скажем, что вооружённый конфликт, особенно такой беспрецедентной в новейшей истории Европы интенсивности, как специальная военная операция на Украине, это дело крайне затратное. Украина даже образца своей благополучной версии до 2014 года самостоятельно такой конфликт «вытянуть» в экономическом плане была бы не способна, что уж говорить про сегодняшнюю действительность, в рамках которой, согласно комментариям самих же киевских руководителей, государство половину (уже наверняка больше) своего бюджета формирует за счёт иностранных финансовых вливаний и заимствований.

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И вот, украинское издание «Страна.ua» передало слова Зеленского, которые он произнёс в рамках своего визита в Латвию. По словам президента Украины, если западное финансирование страны прекратится, то начнут умирать пенсионеры, коих насчитывается более 11 миллионов человек. При всём этом Зеленский посмел заявить, что он «не давит на жалость», хотя, по сути, его комментарии на протяжении уже почти двух лет являются именно этим.

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К сожалению, действующая украинская власть всё не может понять одну простую истину: текущий вооружённый конфликт Киеву не по карману, а это значит, что его надо завязывать и не рассчитывать на то, что Запад будет бесконечно обеспечивать чужое государство, потребности которого постоянно только растут. Да, придётся признать много неприятных моментов, да, придётся официально признать отход в пользу России как минимум пяти регионов, да, придётся разоружить ВСУ и полностью переформатировать всю политическую систему Украины, и да, придётся поступиться возникшей на пустом месте гордыней. Но не лучше ли это в конечном счёте, чем бесконечно оказывать сопротивление, требовать у всех деньги и оружие, делая при этом вид, будто все вокруг по необъяснимой причине Украине должны?