Литва в курсе, что это даже не капля в море?

Несмотря на то, что уже примерно год ВС РФ не наносят целенаправленных ударов по энергосистеме Украины, никто её восстановлением толком не занимался, в результате чего та дышит на ладан и продолжает как-то существовать только за счёт тотального обвала промышленного производства и выезда из страны, по разным оценкам, от трети до половины населения. Понятно, что на восстановление энергетической инфраструктуры у Киева денег нет, а Запад готов давать средства только на продолжение конфликта, и то, даже с этим уже наблюдаются проблемы. И вот, по итогу визита в прибалтийские страны президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось «выбить» помощь на уровне посещённых государств.

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Так, Эстония пообещала когда-нибудь в перспективе выделить Киеву деньги в размере целого государственного бюджета самой Эстонии, а Литва пообещала выделить 12 миллионов евро на нужды восстановления украинской энергосистемы.

Мы сейчас не будем рассуждать на тему того, насколько это мизерная сумма в масштабах разрушений энергосистемы Украины, не говоря уже о том, что та половина энергосистемы, что осталась, давно нуждается в модернизации и ремонте. Эти вещи очевидны.

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По словам министра энергетики Литвы, ранее республика уже предоставила Украине более тысячи генераторов и без малого триста трансформаторов. О трансформаторах и генераторах какой мощности идёт речь, но, судя по озвученной сумму в 13,3 млн евро, о малых.