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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ВСУ признали, что тактика использования морских беспилотников теряет эффективность
А она была, эффективность-то? Или таковой считать пару поцарапанных кораблей?

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На протяжении длительного времени вооружённые силы Украины применяли, причём в редчайших случаях даже успешно, морские беспилотники, которые в официальной терминологии Минобороны России именуются безэкипажными катерами. Доходило даже до фантазий о том, что этими катерами удалось чуть ли не нейтрализовать весь российский Черноморский флот. Благодаря стараниям разведки места хранения этих беспилотников, естественно, поставленных Украине западными странами, удавалось регулярно «накрывать», и вот, на сегодняшний военно-морские силы Украины, существующие исключительно формально (на бумаге), признали, что тактика использования морских беспилотников утратила эффективность.

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По словам командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы, тактики и уловки, которые применялись в 2022 и 2023 годах, в этом году уже не будут эффективными, поэтому и тактику, и оснащение необходимо менять. По словам Неижпапы, Украине требуется создавать и внедрять новые технологии, потому что в противном случае шансов против России с её колоссальным военно-промышленным потенциалом, не будет.

Как видим, для украинских политиков и даже военного руководства не стоит вопрос того, кто позволит Украине нарастить военное производство в условиях продолжающегося вооружённого конфликта, а ведь именно это тот самый фактор, из-за которого конфликт на истощение, коим является российская специальная военная операция, неизбежно завершится предсказуемым с самого начала результатом.

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В любом случае, необходимо понимать одну простую вещь: российский Черноморский флот в специальной военной операции, по сути, не участвует. Максимальная степень его применения — это редкие запуски крылатых ракет морского базирования «Калибр» по военным объектам Украины, а также патрулирование акватории Чёрного моря для пресечения попыток доставить оружие в украинские порты и контроль за тем, чтобы оконченная Россией «зерновая сделка» не была возобновлена без её ведома.

#россия #украина #политика #боевые действия
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