Допустим. Передадут-то 100 %. Дальнейшие действия какие?

Несмотря на то, что в Эквадоре вспыхнул традиционный для неблагополучных латиноамериканских государств бандитский конфликт, нешуточно угрожающий сохранности Эквадора как государства, власти страны решили, что нет ничего разумнее, чем взять имеющуюся на хранении технику российского производства и передать её США. Очевидно, что затем эта техника поплывёт по маршруту США—Польша—граница с Украиной— линия боевого соприкосновения, поэтому сегодня посол России в Эквадоре заявил, что Москва предупредила Кито о том, что передача российской техники в пользу Вашингтона станет недружественным шагом Эквадора по отношению к России.

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В том, что эквадорские власти всё-таки передадут оружие, можно не сомневаться. А вот что вызывает вопросы и сомнения — это какие последствия со стороны России будут ожидать Эквадор, и будут ли вообще. На данном этапе видимых последствий для спонсоров Украины так и не было замечено: весь экономический кризис в Евросоюзе связан исключительно с эффектом бумеранга от незаконных антироссийских санкций, а не с ответными действиями РФ.

В Эквадоре тем временем верят, что США заменят переданное российское оружие на современное американское, а общая сумма «сделки» составит примерно 200 миллионов долларов.

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Всё это в очередной раз свидетельствует степень осуществлённой ВС РФ демилитаризации не только ВСУ, но и их западных спонсоров. А демилитаризация, как мы знаем, это ключевая задача, поставленная перед специальной военной операции. Теперь уже, по всей видимости, она в обязательном порядке затронет не только Киев.