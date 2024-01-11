Дескать, Киев сделал для достижения этой цели больше, чем любой другой член НАТО.

Казалось бы, киевскому руководству пора уже понять, что НАТО нет смысла принимать Украину в свой состав, поскольку она и так самостоятельно, добровольно и с большой радостью исполняет все приказы Брюсселя, Лондона и Вашингтона. Подобное положение дел для Североатлантического альянса даже выгодно: можно накачивать Киев оружием, использовать его как антироссийский таран, и не впрягаться за него напрямую.

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Похоже, эту банальную действительность понимают все, кроме непосредственно киевского руководства. Так, сегодня президент Украины Владимир Зеленский в рамках пресс-конференции по итогам встречи со своим эстонским коллегой заявил, что Украина не просто многое сделала для вступления в НАТО, а даже больше, чем любое другое государство, которое сейчас находится в Альянсе.

По словам Зеленского, Украина как никакая другая страна адаптирована к стандартам НАТО, использовала, в отличие от всех других членов Альянса, натовское оружие в реальном вооружённом конфликте, и в целом полностью соответствует требованиям к членству в данном военно-политическом блоке.

По всей видимости, президент Украины не до конца осознаёт, что применение натовского оружия в данном реальном вооружённом конфликте обернулось для этого самого оружия большими не только физическими, но и, что гораздо важнее, репутационными потерями: куда выгоднее было продолжать создавать иллюзию превосходства западных вооружений, чтобы затем продавать их любителям красивых картинок по всему свету.

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Что до возможного членства Украины в НАТО, то Киеву следует об этом забыть как минимум по той простой причине, что Россия начала специальную военную операцию именно с целью недопущения этого развития событий. Кроме того, для вступления в Альянс у кандидата не должно быть территориальных претензий к другим государствам, из-за которых НАТО может оказаться втянутым в тяжелейший военный конфликт. Следовательно, чтобы иметь хотя бы минимальный шанс на вступление в Альянс, Украине необходимо признать новые территориальные реалии, и здесь каждый день промедления идёт не на пользу Киеву.