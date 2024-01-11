Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Украины считает, что прекращение огня пойдёт на пользу только России
Кое-кто, мягко говоря, не в том положении, чтобы торговаться, но продолжает настойчиво это делать. Поразительно.

реклама

Западные СМИ никак не могут успокоиться и продолжают изо всех сил продвигать новый спущенный им сверху «нарратив» о том, что Москва и Киев якобы изъявляют желание вести переговоры. Насколько это соответствует объективной действительности, западные СМИ, по обыкновению, не волнует, главное — выдавать материалы и управлять общественным мнением. А реальность следующая: Россия готова к переговорам только на условиях политического выполнения всех поставленных перед специальной военной операцией задач, Украина же готова переговариваться только на условиях безоговорочной капитуляции РФ.

реклама

Проще говоря, обе стороны находятся на разных концах условной переговорной линейки, и сдвигаться к её центру не собираются. Россия не собирается этого делать, потому что она уверенно достигает своих целей военным путём и считает решение всех поставленных задач вопросом экзистенциальной важности, Украина же — потому что слишком сильно загнала себя в свою собственную ловушку пропаганды, приравняла данный конфликт к экзистенциальному, а также наивно верит в то, что Запад не просто её никогда не бросит, а напротив: многократно увеличит масштабы военной «помощи».

И вот, сегодня президент Украины Владимир Зеленский в рамках совместной беседы с президентом Эстонии, отвечая на вопрос прессы о переговорах, заявил, что если договариваться о прекращении огня, то это, по его мнению, пойдёт только на пользу России: пауза в два—три года, в представлении Зеленского, позволит РФ накопить сил и «переехать» Украину. Исходя из этих соображений, заявил Зеленский, Киев бы не хотел так рисковать, и никаких пауз «на пользу России» точно не будет.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Возможно, господин Зеленский не в курсе, но на переговорах будет обсуждаться вовсе не прекращение огня, а куда более глобальные вещи. Эпоха прекращений огня, которые Киев мог игнорировать и не нести за это никакой ответственности, закончилась в феврале 2022 года. Российское руководство уже многократно заявляло, что переговоры могут быть только на условиях Москвы, а эти условия всем хорошо известны.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Медведев объяснил, что будет означать гипотетическое нанесение Украиной ударов западными ракетами по российским военным объектам
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Максимально выгодный игровой компьютер для геймера с почти пустым кошельком в январе 2024 года
17
Бесплатно получаем мем-токены на TON, которые будут торговаться на ByBit
15
Проект X-65 - В США строят самолет с революционной технологией управления через струи воздуха
6
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
57
"Немая ярость" и "Ганмен" - обзор двух совершенно разных боевиков
7
"Большая гонка. Ауди против Лянчи": еще один посредственный фильм про гонки
3
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
146
Обзор геймпада Sony PlayStation DualSense (CFI-ZCT1J, PS5)
7
Как появились запрещённые ныне пули "дум-дум"
6
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
18

Сейчас обсуждают

Mostack
16:54
3060 в любом виде по производительности это та же 2060s. Которых из Китая за 12-17 тысяч еще 1.5 года назад сколько угодно было. За цену 3060 можно было две 2060s взять =)
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
Gox Tok
16:54
Хочешь высокую производительность покупай топ охлад не хочешь, можешь i3 купить, там как раз все и урезано поэтому он и не греется как топы. Инженеры процев всегда будут делать процессор так чтоб обес...
ТОП-5 ошибок компании Intel, помешавших ей завоевать рынок процессоров
Александр Петренко
16:53
Прям таки гора и это всё по 60-70к, ну всё, бегу волосы назад. Хорошие у тебя сны, надеюсь скоро они сбудутся.
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
FelsheR-BAN100plussz
16:52
Шишан, где?)
ТОП-5 ошибок компании Intel, помешавших ей завоевать рынок процессоров
Подарочек
16:49
озабоченный, ещё не всем рассказал, что у тебя 4090?
ТОП-5 ошибок компании Intel, помешавших ей завоевать рынок процессоров
Крепкий Шмурдяк
16:48
Ещё очень хороши материнские платы с 100500 фазами питания и килограммовыми радиаторами на vrm. Также огнетушитель около системного блока безусловно оживляет интерьер.
ТОП-5 ошибок компании Intel, помешавших ей завоевать рынок процессоров
Блейд
16:47
Спасибо за подписку парня, потихонечку растём. Мы только вместе сможем достичь 100 подписчиков, на 100 подписчиков будет розыгрыш.
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
Gox Tok
16:43
Обьясняли уже что высокая температура это хорошо, это значит они используют полный потенциал архитектуры процессора, они легко могут сделать процы которые не греются но в этом нет никакого смысла, пот...
ТОП-5 ошибок компании Intel, помешавших ей завоевать рынок процессоров
Антон Филимонов
16:41
в 30 серии лучшая карта цена/железо 3080 12Гб и 3060 12 гб)
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
Weismar
16:39
Да, тут люди тоже оч расстроены качеством драйверов Нвидиа
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем