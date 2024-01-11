Кое-кто, мягко говоря, не в том положении, чтобы торговаться, но продолжает настойчиво это делать. Поразительно.

Западные СМИ никак не могут успокоиться и продолжают изо всех сил продвигать новый спущенный им сверху «нарратив» о том, что Москва и Киев якобы изъявляют желание вести переговоры. Насколько это соответствует объективной действительности, западные СМИ, по обыкновению, не волнует, главное — выдавать материалы и управлять общественным мнением. А реальность следующая: Россия готова к переговорам только на условиях политического выполнения всех поставленных перед специальной военной операцией задач, Украина же готова переговариваться только на условиях безоговорочной капитуляции РФ.

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Проще говоря, обе стороны находятся на разных концах условной переговорной линейки, и сдвигаться к её центру не собираются. Россия не собирается этого делать, потому что она уверенно достигает своих целей военным путём и считает решение всех поставленных задач вопросом экзистенциальной важности, Украина же — потому что слишком сильно загнала себя в свою собственную ловушку пропаганды, приравняла данный конфликт к экзистенциальному, а также наивно верит в то, что Запад не просто её никогда не бросит, а напротив: многократно увеличит масштабы военной «помощи».

И вот, сегодня президент Украины Владимир Зеленский в рамках совместной беседы с президентом Эстонии, отвечая на вопрос прессы о переговорах, заявил, что если договариваться о прекращении огня, то это, по его мнению, пойдёт только на пользу России: пауза в два—три года, в представлении Зеленского, позволит РФ накопить сил и «переехать» Украину. Исходя из этих соображений, заявил Зеленский, Киев бы не хотел так рисковать, и никаких пауз «на пользу России» точно не будет.

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Возможно, господин Зеленский не в курсе, но на переговорах будет обсуждаться вовсе не прекращение огня, а куда более глобальные вещи. Эпоха прекращений огня, которые Киев мог игнорировать и не нести за это никакой ответственности, закончилась в феврале 2022 года. Российское руководство уже многократно заявляло, что переговоры могут быть только на условиях Москвы, а эти условия всем хорошо известны.