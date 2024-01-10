Условия России всем известны. Исполняйте, и будет дипломатический путь. По-другому — поздно.

На сегодняшний день вектор движения конфликта на Украине очевиден. Разумом это понимают даже на Западе, хотя сердцем признать провал украинского проекта не могут. Впрочем, есть на Западе деятели, которые пока ещё косвенно, но намекают на то, что нужно разрешать эту кризисную ситуацию, причём чем быстрее, тем лучше. Так, с предложением о необходимости поиска дипломатического пути выхода из сложившейся на Украине ситуации выступил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

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По словам главы итальянского оборонного ведомства, так называемое контрнаступление ВСУ в 2023 году не добилось «желаемого результата», как следствие, военная ситуация должна рассматриваться «реалистично». На фоне всего произошедшего, происходящего и того, что ещё может произойти, господин Крозетто заявил, что пришло время для политического процесса.

Как отметил Крозетто, сигналы о готовности к переговорам якобы поступают от обеих сторон, причём Москва демонстрирует большую готовность к ним, чем Киев. Фактор непопулярности переговоров в киевском руководстве, считает министр обороны Италии, можно скомпенсировать потерей популярности киевского руководства в украинском обществе. Примечательно, что, по мнению Крозетто, переговорный процесс нужен не только Украине и России, но и западным странам, ведь как-то сосуществовать на одном континенте всем ещё придётся.

Трудно сказать, на основании чего господин Крозетто видит сигналы о готовности к переговорам, но реальность сегодня следующая: Россия готова к дипломатическому окончанию специальной военной операции только на условиях политического способа выполнения всех поставленных задач и только на условиях признания объективной действительности «на земле». Украина же находится на полностью противоположном конце переговорной «палки» и требует от РФ, по сути, безоговорочной капитуляции. Понятно, что оснований для таких требований у Украины нет, а вот у России, нравится это кому-то или нет, есть.

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Пока что реальной заинтересованности к прекращению этого конфликта, а прекратить его сию же секунду можно только методом прекращения поставок оружия и денег Киеву, на Западе не наблюдается. Наоборот: все, надрывая голос, кричат о необходимости эскалации конфликта, передачи всё большего количества вооружений и даже разрешения нанесения ВСУ ударов по российской территории. В таких реалиях ни о каких переговорах и речи быть не может, ведь помимо признания объективной действительности и формирования новой архитектуры безопасности в Европе Западу придётся ещё и все до единой незаконные антироссийские санкции снимать, а это уже политически на сегодняшний день и на обозримую перспективу невозможно.