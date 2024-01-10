Оказывается, данная контора продолжает работать в России.

Действующая украинская власть продолжает делать вид, что западным компаниям есть хоть какое-то дело до вооружённого конфликта между ВС РФ и ВСУ, и что уходили они с российского рынка исключительно из моральных побуждений. Реальность, конечно же, совсем не такая: уйти с российского рынка их вынудили правительства собственных стран, однако кто умнее и дальновиднее, те под любыми предлогами и любыми способами остались, вцепившись за российский рынок. Среди таких, как выяснилось, американская сеть ресторанов быстрого питания Subway, и если бы не сегодняшнее заявление Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины, то мы бы и не узнали, что соответствующая сеть вообще осталась в России.

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Согласно статистике НАПК Украины, сегодня в России продолжают работать около пятисот ресторанов Subway, перечисляющих в бюджет России сотни тысяч долларов в виде налогов.

Трудно сказать, насколько сильно Subway огорчился по поводу внесения себя в украинский список «спонсоров войны», но, полагаем, в штаб-квартире компании об этом даже не узнают. Собственно, именно так и должны себя вести любые западные компании и корпорации, но, к сожалению, не всем удаётся отстоять свои интересы: многим из тех, кто десятилетиями налаживали деятельность на огромном и платёжеспособном российском рынке, пришлось собрать вещи и уйти, лишив себя огромной прибыли, а в СМИ рассказывая сказки про «2 %» и прочую «незначительность».

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Многих из тех, кто остаются на российском рынке, в Киеве клеймят «спонсорами войны», поскольку они якобы продолжают обеспечивать экономику РФ, тем самым косвенно финансируя продолжение боевых действий. Мы сейчас не будем затрагивать банальную тему того, что истинными спонсорами этого конфликта являются Raytheon, Boeing, General Dynamics и Blackrock, а просто отметим, что истерика Киева, считающего, что ему все должны просто потому что, уже давно вышла за любые рамки приличия.