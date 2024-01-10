Главное — после 22 часов не «сверлить».

С начала прошлого, 2023 года, ВКС России стали активно модернизировать старые накопившиеся за все десятилетия в безумных количествах авиационные бомбы с помощью унифицированных модулей коррекции и планирования (УМПК), чтобы затем активно использовать их для нанесения ударов по укреплённым позициям ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Всё это эффективно, дёшево и сердито, но, по своей сути, полумеры. В связи с этим в России ещё давно приняли решение производить современные изначально планирующие авиационные бомбы, которым дали наименование «Дрель». И вот, сегодня госкорпорация «Ростех» в эксклюзивном материале для ТАСС сообщил, что серийный выпуск «Дрелей» начнётся уже в этом году.

реклама

Согласно комментарию «Ростеха», планирующая авиабомба прошла все определённые Минобороны испытания и готова к серийному производству. Когда конкретно начнётся выпуск «Дрелей», в госкорпорации не уточнили, по вполне понятным причинам.

Как следует из общедоступной информации, «Дрель» разрабатывалась с расчётом на уничтожение скоплений бронетехники, систем ПВО, пунктов управления, радиолокационных станций и многих других, по сути, статичных объектов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Напомним, что ключевым преимуществом планирующих авиабомб является их повышенная дальность действия по сравнению со стандартными бомбами: благодаря оперению такие средства поражения, имеющие определённую сообщённую им бомбардировщиками-носителями скорость, могут преодолевать десятки километров от места сброса до цели, тем самым не подвергая бомбардировщик угрозе со стороны систем противовоздушной обороны.