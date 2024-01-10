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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МИД Словакии: Нет никаких доказательств северокорейского происхождения используемых ВС РФ баллистических ракет
Конечно же, нет. Потому что эти баллистические ракеты российские.

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Сейчас в коллективном Западе не принято отклоняться от спускаемой из Града на холме информационной повестки, поэтому практически все государства ЕС и НАТО подписались под голословным заявлением главы Евродипломатии Жозепа Борреля о передаче северокорейских баллистических ракет России, которые та якобы уже применила в рамках массированных ударов по военным объектам на Украине.

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Редчайшими исключениями стали Венгрия и Словакия, для которых, безусловно, сотрудничество с ЕС и НАТО важно, но истина дороже. А истина, как уточнил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, заключается в том, что никаких доказательств передачи России северокорейских ракет, не говоря уже о фактах их боевого применения, никто не предоставил. По словам Бланара, Словакия готова будет присоединиться к заявлению европейских властей касательно данного вопроса, как только увидит неоспоримые доказательства.

Сегодня США на основании своих голословных заявлений собираются обсудить северокорейские баллистические ракеты в рамках заседания Совбеза ООН. Понятно, что ничем это обсуждение не закончится, поскольку только России решать, с кем сотрудничать и какое оружие применять в рамках специальной военной операции. Поражает другой факт, а именно — уже нескрываемое следование двойным стандартам: по какой-то необъяснимой причине страны Запада считают, что они оказывать беспрецедентную военную поддержку Украине право имеют, хотя никаких обязательств перед Киевом у них нет, а вот России никто оказывать поддержку почему-то не должен.

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США и европейским странам пора начинать жить в новой, многополярной реальности, и признать, что «мир, основанный на правилах» ушёл в прошлое. Потому что такие правила «игры» никому не интересны.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #евросоюз #оон #кндр #северная корея #словакия
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