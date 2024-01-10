Надо, по американскому обыкновению, «обломок» «северокорейской» «ракеты» притащить и потрясти им в зале Совбеза.

Находясь в состоянии нескрываемой паники на фоне того, что российский военно-промышленный комплекс не просто не разваливается, а в разы, а по отдельным позициям — в десятки раз нарастил выпуск вооружений, представители стран коллективного Запада продолжают ударяться в фантазии, отказываясь признавать объективную реальность и предпочитая вместо этого делать голословные заявления о военном сотрудничестве России с Ираном и Северной Кореей.

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Никаких доказательств этого сотрудничества у Запада, кроме непонятных спутниковых снимков, нет и вряд ли будут, но когда это останавливало Вашингтон и европейские столицы? Сегодня, как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, США обсудят в рамках заседания Совбеза ООН использование Россией якобы северокорейских баллистических ракет в рамках последних массированных ударов по объектам на Украине.

По словам Кирби, который верит в то, что западные санкции каким-то образом отразились на исторически максимально самодостаточной российской военной промышленности, РФ была «сведена» до сотрудничества с Северной Кореей, тем самым нарушая многочисленные резолюции Совбеза ООН.

Мы сейчас не будем напоминать о том что Совбез ООН, как показала практика, мало что в этом мире значит, и его резолюции нарушают все, кому не лень, и в первую очередь сами Соединённые Штаты. Достаточно лишь напомнить о том, что именно западная военная поддержка Украины является единственной причиной, по которой специальная военная операция затянулась и привела к колоссальному ущербу для этого государства, которого она могла избежать, исполнив принятые в Совбезе ООН Минские соглашения. И почему-то себя виновными в этом кризисе страны Запада не считают, продолжая применять двойные стандарты: им поставлять вооружения Киеву можно, а всем остальным поставлять вооружения Москве с какой-то стати нельзя.

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Что до северокорейских баллистических ракет, то трудно представить себе, что именно эти средства поражения необходимы России. Если с иранскими ударными беспилотниками ещё как-то можно притянуть ситуацию за уши, то вот зачем обращаться к КНДР за помощью с баллистическими ракетами, которые Россия способна самостоятельно производить в огромных количествах, и которые не так уж часто применяются в рамках украинского кризиса, это уже вопрос для тех, кто привыкли анализировать, а не просто отрабатывать информационную «повестку».