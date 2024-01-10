А вот следовало бы не просто просматривать, а ещё и активно подталкивать к оным.

Всё чаще в западных странах можно услышать заявления о необходимости переговоров. Популярность таких предложений основывается на понимании ещё умеющими складывать 2+2 аналитиками и экспертами простой истины: украинский кризис развивается по максимально неблагоприятному для Украины и Запада сценарию, поэтому следует поскорее его завершить, забыть, что таковой вообще имел место, и переключиться на более важные для мира задачи. Впрочем, те, кто принимают на Западе решения, к осознанию этой элементарной реальности так и не пришли, поэтому всячески избегают вопросов о переговорах либо дают на них заведомо бессмысленные ответы.

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Так, например, сегодня официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт, отвечая на вопрос прессы о возможных переговорах между Россией и Украиной, заявил, что Берлин не видит соответствующей готовности у киевских властей, и что как только такая готовность будет проявлена, об этом станет известно.

Необходимо понимать, что сейчас обе реальных стороны этого конфликта (Россия и используемая Западом в качестве прокси Украина) находятся на диаметрально противоположных сторонах переговорной «палки»: обе стороны, по сути, требуют от другой полной и безоговорочной капитуляции. И если в случае с Россией это требование имеет под собой возможность реализовать его военным путём, то вот на что рассчитывают в Киеве, полностью во всех без исключения аспектах этого конфликта зависящем от западной «помощи», многим становится решительно непонятно.

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В конце концов, переговоры нужны в первую очередь Украине, поскольку именно на Украине проходят боевые действия, и именно она несёт от них ущерб, который кому-то когда-то и каким-то образом ещё придётся восстанавливать. И сейчас это должно быть главным вопросом в головах киевского руководства. Но, как мы видим, украинское руководство занимается совершенно другими делами: требует больше оружия, денег и в целом демонстрирует неумолимость. Здесь, что называется, выбор сделан.