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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ остаются второй армией мира, согласно рейтингу Global Firepower
Вплотную приблизившись к США. Но на пятки наступает Китай. Остальные же даже не близко.

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На протяжении практически полутора лет, пока не стал очевиден и неоспорим тотальный и, возможно, решающий в этом конфликте провал ВСУ в рамках «контрнаступления» 2023 года, представители политического руководства западных стран, по причине отсутствия соответствующего образования не понимающие логики и стратегии российского военного руководства в рамках специальной военной операции, в пропагандистских целях рассказывали сказки про то, как российская армия повсюду отступает, не может соперничать с ВСУ, и вообще не сегодня-завтра будет сдана Москва, а следом и Владивосток. Реальность, конечно же, как мы понимаем, диаметрально противоположная: на сегодняшний день ВС РФ являются единственными из числа лидеров рейтинга вооружёнными силами, получившими бесценный опыт ведения современного конфликта высокой интенсивности.

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Пока что издание Global Firepower, на которое все ссылаются, когда рассказывают про силы мировых армий, конечно, не отражает эту действительность, поэтому полагает, что более правильным шагом будет сохранить статистику на привычном уровне. Тройка лидеров рейтинга Global Firepower версии 2024 года выглядит следующим образом: США, Россия, Китай. Дальше с колоссальным отставанием идут Индия, следом Южная Корея, Британия, Япония, Турция, Пакистан и Италия. Украина, которая в статистике 2023 года занимала 15-ю строчку, была опущена до 18-й позиции.

Необходимо понимать, что мощь лидеров этого рейтинга постоянно увеличивается. Так, США с индексом силы армии, равным 0,0699 (чем ближе к 0, тем лучше), в прошлом году имели индекс 0,0712. Россия в прошлом году обладала индексом могущества вооружённых сил в 0,0714, теперь же — 0,0702. Китай, в свою очередь, «покрепчал» с 0,0722 до 0,0706.

Согласно статистике Global Firepower, российская армия по многим ключевым показателям военного могущества находится либо на втором, либо на первом месте. Так, РФ отстаёт от США по количеству боевой авиации и надводного флота, но превосходит по количеству сухопутных сил, включая бронетехнику и артиллерию, и подводного флота.

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Как мы уже отмечали, статистика Global Firepower весьма поверхностная, учитывающая, в основном, количественные составляющие вооружённых сил. При этом не учитываются военно-промышленные мощности, позволяющие компенсировать потери техники в конфликтах, а также такой ключевой фактор, как наличие реального боевого опыта.

#россия #сша #политика #китай
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