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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Бременские музыканты» в российском прокате собрали более двух миллиардов рублей за девять суток
Что вполне естественно.

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В этом году в российском кинопрокате было сразу две крупных премьеры: «Холоп 2» и «Бременские музыканты». Поскольку новогодние праздники — это всегда самый насыщенный период для кинотеатров, то и результаты оказались соответствующими: на днях показатель сборов в два миллиарда рублей преодолела лента «Холоп 2», сегодня же «Бюллетень кинопрокатчика» сообщила о том, что и «Бременские музыканты» ворвались в десятку отечественных фильмов, чьи сборы в прокате превысили два миллиарда рублей.

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Таким образом, достигнуть круглой суммы «Бременским музыкантам» удалось за девять дней проката. Лента совсем немного уступает кинофильмам «Последний богатырь: Корень зла» и «Вызов», и, скорее всего, до конца января превзойдёт их.

Безусловным же рекордсменом проката в российских кинотеатрах является новогодняя премьера 2023 года «Чебурашка», собравший 6,78 миллиарда рублей, тем самым превзойдя не только отечественные, но и зарубежные фильмы.

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Согласно статистике ЕАИС, минувшие новогодние праздники в России стали рекордными по общим сборам в кинопрокате: суммарно зрители за период с 1 по 8 января 2024 года приобрели более 14,8 миллионов билетов на общую сумму в 5,8 млрд рублей, из которых 5,5 млрд — это сборы отечественных фильмов. Понятно, что дело здесь не столько в шедевральности отечественного кинопрома, сколько в отсутствии конкуренции на фоне ухода голливудских студий с российского рынка, но сам факт того, что российским киностудиям есть, чем заменить потери, сохраняя колоссальную киноиндустрию и всё, что с ней связано, безусловно, позитивен.

#россия #экономика #кино #«бременские музыканты»
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