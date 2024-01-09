Призвать-то можно что угодно. Как это реализовать — вот, в чём вопрос.

Повсеместной применение беспилотников самых разных типов, от промышленных до кустарных, от разведывательных до ударных, стало отличительной особенностью текущих боевых действий на Украине. Ничего подобного раньше в вооружённых конфликтах не было, поэтому то, что сейчас происходит в зоне специальной военной операции, однозначно войдёт в учебники для военных академий тех государств, которые желают иметь конкурентоспособные вооружённые силы. С помощью БПЛА сегодня «накрываются» расположения сил противника, осуществляется разведка, наблюдение, выносятся средства поражения и военная техника; в общем, дронов нужно много и самых разных.

реклама

Понимают эту прописную истину и в ВСУ. Так, офицер украинской армии Юрий Касьянов в ходе интервью прессе заявил, что Киев должен как минимум втрое нарастить производство беспилотников, чтобы заместить ими «снарядный голод» в артиллерийских подразделениях. По словам Касьянова, даже обозначенного (откровенно говоря, фантастического) украинским руководством плана по выпуску миллиона БПЛА за год недостаточно, чтобы покрыть требования ВСУ: нужно три миллиона.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Здесь необходимо осознавать, что хоть перед нами и военный человек, но в основе основ — экономике — он, как бы это помягче сказать, не разбирается совсем. Чтобы производить беспилотники, нужны материалы, рабочая сила, энергия, производственные площадки. Каким образом это можно организовать на территории государства, на котором нет ни одного квадратного сантиметра безопасной площади, куда не могли бы долететь российские средства поражения, совершенно непонятно. И это мы ещё не затрагиваем тему себестоимости таких беспилотников в украинских реалиях с острейшей нехваткой человеческого ресурса, денег, материалов, отсутствия энергетических мощностей, и в условиях работы экономики исключительно на спонсорские средства.