Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ВСУ призвали втрое нарастить производство беспилотников для компенсации «снарядного голода»
Призвать-то можно что угодно. Как это реализовать — вот, в чём вопрос.

реклама

Повсеместной применение беспилотников самых разных типов, от промышленных до кустарных, от разведывательных до ударных, стало отличительной особенностью текущих боевых действий на Украине. Ничего подобного раньше в вооружённых конфликтах не было, поэтому то, что сейчас происходит в зоне специальной военной операции, однозначно войдёт в учебники для военных академий тех государств, которые желают иметь конкурентоспособные вооружённые силы. С помощью БПЛА сегодня «накрываются» расположения сил противника, осуществляется разведка, наблюдение, выносятся средства поражения и военная техника; в общем, дронов нужно много и самых разных.

реклама

Понимают эту прописную истину и в ВСУ. Так, офицер украинской армии Юрий Касьянов в ходе интервью прессе заявил, что Киев должен как минимум втрое нарастить производство беспилотников, чтобы заместить ими «снарядный голод» в артиллерийских подразделениях. По словам Касьянова, даже обозначенного (откровенно говоря, фантастического) украинским руководством плана по выпуску миллиона БПЛА за год недостаточно, чтобы покрыть требования ВСУ: нужно три миллиона.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Здесь необходимо осознавать, что хоть перед нами и военный человек, но в основе основ — экономике — он, как бы это помягче сказать, не разбирается совсем. Чтобы производить беспилотники, нужны материалы, рабочая сила, энергия, производственные площадки. Каким образом это можно организовать на территории государства, на котором нет ни одного квадратного сантиметра безопасной площади, куда не могли бы долететь российские средства поражения, совершенно непонятно. И это мы ещё не затрагиваем тему себестоимости таких беспилотников в украинских реалиях с острейшей нехваткой человеческого ресурса, денег, материалов, отсутствия энергетических мощностей, и в условиях работы экономики исключительно на спонсорские средства.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #беспилотники
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Кремле заявили, что ВС РФ сделают всё, чтобы ликвидировать угрозу обстрелов приграничных территорий со стороны ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Грандиозный саудовский проект "Neom" уже виден из космоса
18
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
133
Spiegel: "Танки бундесвера не созданы для реальных боевых действий, они хороши лишь для учений"
19
Об автомобилях и рекламной интеграции автоконцернов в фильмах
+
Игровой ПК за 85 000р для юного геймера – как мне не дали отдохнуть 6 января, и чем всё закончилось
25
Сборка ретро-ПК. Часть 1. С чего начать или видеокарта - всему голова
47
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2024 году, часть 11
2
Обновлённая сборка на двух видеокартах- стало лучше
18
Т-44: Эволюция советской бронетехники
4
Что не так с игровыми OLED-мониторами
22

Сейчас обсуждают

Подарочек
18:59
хахахаха он в СВО не уехал, сейчас сидит с тобой трением занимается
Ученые выявили, как морские коньки используют трение для изменения и развития после оплодотворения
Umid Xaydarov
18:59
ахахах какой краснодар. я тя опять нахлабучил
Ученые выявили, как морские коньки используют трение для изменения и развития после оплодотворения
Подарочек
18:56
Ага, ты его третий раз уже на СВО отправляешь. Он охранником в Краснодаре в Жирной Свинье работает.
Ученые выявили, как морские коньки используют трение для изменения и развития после оплодотворения
Umid Xaydarov
18:55
лёха в с ё. на сво
Ученые выявили, как морские коньки используют трение для изменения и развития после оплодотворения
Подарочек
18:48
Да они с Лёхой, усердно трут, друг дружке, Шеша сейчас подтвердит, если от трения оторвется. Если не подтвердит, значит он уже достиг нирваны.
Ученые выявили, как морские коньки используют трение для изменения и развития после оплодотворения
Chihonya
18:45
Чутка не верно, усердным трением)
Ученые выявили, как морские коньки используют трение для изменения и развития после оплодотворения
unhurtable
18:44
Тттыыы ннее ппооннял, просто роды идут 4 дня и беременность 2 года а так все карачо...
Швеция собирается направить 800 военных в Латвию для сдерживания России
Подарочек
18:36
Шеша рассказывал, что он только трением достигает нирваны
Ученые выявили, как морские коньки используют трение для изменения и развития после оплодотворения
Roman53
18:35
Хм, а бронебойность какая? Думаю "классическая" намного пробивнее, тогда как дум-дум и каска остановит, имхо.
Как появились запрещённые ныне пули "дум-дум"
Китя.
18:33
5600x можно и 4070 поставить. будет с балансированная сборка.
Игровой ПК за 85 000р для юного геймера – как мне не дали отдохнуть 6 января, и чем всё закончилось
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем