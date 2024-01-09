Средства поражения развиваются.

Ударные дроны-камикадзе «Герань-2», которые, согласно расхожему, но никогда не подтверждавшемуся официально мнению, являются клонами иранских беспилотников Shahed-136 (на Украине так-то до сих пор в пропагандистских целях эти дроны продолжают подписывать именно как «Шахиды»), стали одним из символов всего вооружённого конфликта на Украине. Оно и понятно: сравнительно дешёвые, способные выпускаться в огромных количествах и оснащённые мощным для своего класса БПЛА боезарядом, эти беспилотники наглядно демонстрируют характер этого конфликта как боевых действий на истощение.

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На протяжении больше чем года ВС РФ применяли беспилотники «Герань-2» с поршневыми двигателями, за что те получили прозвище «Мопеды», однако в рамках последних комбинированных ударов по военным объектам на Украине, по всей видимости, стали активно применяться уже «Герани» нового образца — с реактивными двигателями. По крайней мере, соответствующую информацию публикуют украинские Telegram-каналы, ссылающиеся на фотографии обломков, по внешнему виду соответствующих отдельным характерным элементам реактивной версии данных БПЛА.

Понятно, что фотографии обломков являются лишь косвенным признаком чего бы то ни было. Лучшим доказательством применения реактивных «Гераней» стали бы видеозаписи, на которых видно сам ударный БПЛА и слышно характерный звук работы реактивного двигателя. Если коротко, то по звуку такой БПЛА должен соответствовать крылатым ракетам.

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Ключевой особенностью усовершенствованных ударных дронов является, безусловно, их скорость: просто так сбить их из стрелкового оружия на скорости, примерно вчетверо превышающей стандартный «Мопед». Также благодаря более мощному двигателю реактивная версия «Герани» способна нести больший боезаряд и, как следствие, поражать более крепко защищённые цели.