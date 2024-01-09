Да это никто, вроде, давно и не оспаривает. Зависимость Украины от Запада — абсолютная.

Уровень зависимости вооружённых сил Украины от поставок вооружений из стран Запада давно уже превысил все мыслимые пределы: США и их европейские «союзники» обеспечивают Киев в этом плане практически полностью — от стрелкового оружия и патронов для него до тяжёлой бронетехники, дальнобойных ракет и теперь уже до истребителей западного производства. Всё это активнейшим образом демилитаризуется посредством работы ВС РФ, и вот, процесс достиг этапа, при котором у украинских и западных политиков начинается уже слабо скрываемая паника.

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Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пытаясь убедить западный политический класс в необходимости продолжения поддержания Киева на плаву, заявил в интервью испанскому изданию El Pais, что если поддержка страны прекратится, то это приведёт к тяжелейшим последствиям, а именно: к достижению российской армией видимых успехов на поле и прорыву ею линии боевого соприкосновения.

Как нетрудно заметить, риторика киевских властей на фоне провала «контрнаступления» резко изменилась: сейчас речь идёт уже не о том, что Украине нужно оружие для «возвращения» в границы 1991 года, а для сохранения того, что пока осталось.

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Сейчас в США и ЕС продолжается конфликт интересов между теми, кто призывают продолжать финансировать Украину даже за счёт снижения расходов на собственные нужды, и тех, кто напротив — хотят в первую очередь заботиться о внутригосударственных интересах. Как итог, в воздухе повисла суммарная финансовая «помощь» Украине на сумму в 61 млрд долларов и 50 млрд евро. Что до поставок вооружений, то от казавшихся бесконечными потоков остались только ручейки, призванные сохранить способность ВСУ оказывать сопротивление, но уже без PR-акций вроде прошлогоднего разрекламированного «контрнаступления». Впрочем, рассчитывать на то, что Киев будет списан Западом со счетов, мы бы не стали: слишком далеко вся ситуация зашла, слишком много лишнего сказано, слишком сильна ловушка пропаганды, в которую загнал себя Запад.