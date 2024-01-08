Глядишь, в будущем признают, что никогда их в принципе и не сбивали, потому что невозможно сбить то, что сбить невозможно.

Как в своё время выразился президент США Джо Байден, и это одно из крайне немногих здравых и абсолютно правильных заявлений от американского лидера, гиперзвуковая ракета — это как обычная ракета, только её нельзя сбить. В Генштабе ВСУ и среди политического руководства Украины, которые привыкли с серьёзным выражением лица рассказывать про сбитие беспилотника банкой помидоров, эта простая истина неизвестна, поэтому практически при каждом применении ВС РФ гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» в ВСУ рассказывали про то, что эти комплексы перехватываются системами ПВО, причём даже в больших количествах, чем этих «Кинжалов» вообще было применено.

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Доходило до абсурда: так, 2 января, во время массированного ракетного удара по военным объектам в Киеве, в рамках которого также применялись «Кинжалы», Генштаб ВСУ на полном серьёзе заявил, что системам ПВО удалось перехватить 10 из 10 данных гиперзвуковых средств поражения.

На фоне разлетевшихся по всему миру кадров с многочисленными поражениями объектов в Киеве, что отдельные нардепы Украины сравнили с «Армагеддоном», это заявление выглядело нелепо и полностью подрывало доверие граждан страны к своему военному руководству. Поэтому в этом самом военном руководстве решили умерить аппетиты и рисовать не так много перехваченных целей, дабы отчёты выглядели хоть немного правдоподобно. И вот, сегодня в отчёте ГШ ВСУ о сбитых воздушных целях гиперзвуковые «Кинжалы», равно как и большинство других средств поражения, отсутствуют.

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Согласно сведениям украинского командования, в сегодняшнем ударе участвовали 59 средств воздушного поражения, среди которых 8 БПЛА «Герань-2» (ВСУ продолжают в пропагандистских целях называть их «Шахедами»), 7 зенитных управляемых ракет комплексов С-300/С-400, 4 гиперзвуковых «Кинжала», 24 крылатых ракеты Х-101/Х-555/Х-55, 8 крылатых ракет Х-22, 6 баллистических ракет «Искандер-М» и 2 управляемых ракеты Х-31П. Перехватить из всего этого украинской ПВО, согласно сведениям ГШ ВСУ, удалось только 8 БПЛА «Герань-2» и 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.