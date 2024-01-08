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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В сегодняшнем ракетном ударе по объектам ВПК Украины снова участвовали гиперзвуковые комплексы «Кинжал»
Применение «Кинжалов» из разряда исключения переходит в категорию обязательной составной части удара.

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Несколько месяцев, которые ВСУ использовали как передышку от массированных и групповых ракетных ударов ВС РФ по военным и объектам двойного назначения Украины, Россия использовала для накопления не только стандартных крылатых ракет, но и для гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал». Поэтому каждый крупный удар отныне сопровождается применением именно этих неуловимых и невозможных к перехвату (какие бы сказки ни писал Генштаб ВСУ) средств поражения. И сегодняшний групповой удар — не исключение.

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Согласно официальной сводке Минобороны России, в утреннем ударе по объектам военно-промышленного комплекса Украины участвовали крылатые ракеты воздушного (ракеты серии Х-) и морского базирования («Калибры), включая гиперзвуковые «Кинжалы». Предварительно по выявленным объектам для истощения систем противовоздушной обороны применялись ударные беспилотники «Герань-2».

Какие конкретно цели были поражены, не уточняется. Впрочем, на протяжении всего вооружённого конфликта Минобороны России хранит на эту тему молчание, и конкретные удары анализируют лишь сторонние милитари-блогеры и незавимимые средства массовой информации по кадрам ударов и установлению поражённых целей посредством геолокации.

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Несмотря на то, что в сегодняшнем ударе участвовали больше полусотни ракетных средств поражения, массированным с военной точки зрения он не является. Проще говоря, количество уничтоженных ударом целей было ограничено. Будут ли ещё именно массированные удары, сказать сложно: после двух таких ударов 29 декабря и 2 января, которые, вопреки комментариям ГШ ВСУ, всё-таки достигли своих целей, и фото- и видеосвидетельств этому предостаточно, вряд ли в этом есть необходимость: «добирать» будут уже атаками меньших масштабов.

#россия #украина #политика #боевые действия
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