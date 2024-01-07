Нет, ну вы-то куда лезете?

Отсутствие государственного суверенитета — опасная вещь, вынуждающая страны принимать решения, исходя из интересов других международных акторов, и игнорируя свои собственные интересы. Именно отсутствием государственного суверенитета вызвано поведение Украины, большинства стран ЕС, а также Южной Кореи и Японии. О последней и пойдёт речь в данной заметке.

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Сегодня с необъявленным визитом в Киев явилась глава МИД Японии Ёко Камикава, которая встретилась со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и пообещала за счёт японского налогоплательщика и дальше оказывать поддержку Украине. На данном этапе поддержка ограничится весьма скромным в масштабах этого конфликта взносом в $37 миллионов в фонд НАТО, из которого будет осуществляться финансирование систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, Камикава пообещала Кулебе, что Япония предоставит Украине пять мобильных газотурбинных установок для содействия в восстановлении энергосистемы страны.

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Сейчас деньги и газотурбинные установки на фоне землетрясения отнюдь не повредят и самой Японии, но, как следует из описанной нами ситуации в первом абзаце, интересы Японии для японского руководства вторичны. В этом, собственно, корень всех проблем и сложностей взаимодействия России с этими государствами.