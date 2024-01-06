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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российская ПВО перехватила над Чёрным морем шесть украинских ракет «Нептун»
В Киеве изо всех сил стараются не оставить России выбора касательно Одессы и всего черноморского побережья Украины.

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Последнее время украинские вооружённые силы, а если точнее, то ставящее им задачу политическое руководство, находясь, очевидно, под впечатлением массированных российских ракетных ударов по военным объектам практически во всех крупных городах страны, активизировало попытки нанесения по Крыму ответных ударов на ответные удары. На днях была отражена массированная атака беспилотниками, затем была перехвачена противокорабельная (может использоваться и по наземным целям) ракета «Нептун», и вот, сегодня системе противовоздушной обороны в Крыму удалось перехватить сразу шесть ракет данного типа.

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Согласно официальной сводке Минобороны России, атака была произведена примерно в 17:00 по московскому времени, и была отражена системами ПВО на северо-западе Чёрного моря.

Противокорабельный комплекс «Нептун» является одной из редких современных разработок независимой Украины: система была создана в 2014 году и принята на вооружение в 2020-м. Проще говоря, совсем новое вооружение. Сколько этих комплексов и, что не менее важно, сколько ракет осталось у ВСУ, неизвестно, но можно с уверенностью говорить о том, что целями «Нептуна» были серьёзные объекты: на мелочь ракеты данного комплекса расходовать бы не стали.

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Как справедливо отмечают всё большее количество аналитиков, нейтрализовать угрозу с моря можно только посредством отрезания от него Украины. На этом фоне разговоры про «русский город Одессу», которые произносит уже даже президент России, начинают обретать смысл.

#россия #украина #политика #боевые действия #«нептун»
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