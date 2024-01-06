Не каждый день в Дании принимают правильные решения.

Как известно, помимо Нидерландов пожертвовать свои истребители F-16 в пользу Украины изъявила желание Дания. Ну, как «изъявила» — Копенгагену просто приказали так сделать, и противиться приказу датские «элиты» в принципе не в состоянии. Тем не менее, затягивать сроки там ещё могут, и именно этим, судя по всему, и занимается это скандинавское государство.

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По крайней мере, датское издание Berlingske со ссылкой на источник из Минобороны Дании сообщает, что поставки истребителей, ранее планировавшиеся на самое начало 2024 года, ныне задержатся до второго квартала текущего года. То есть, до периода с апреля по июнь включительно.

В качестве причины, из-за которой сроки срываются, датское оборонное ведомство указало общую неготовность украинского как лётного, так и технического состава: процесс обучения пришлось задержать из-за неблагоприятных погодных условий в королевстве.

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Мы сейчас не будем комментировать нелепость отговорки Минобороны Дании, особенно относительно погодных условий. Ясно одно: в Копенгагене очень не хотят передавать истребители Киеву, прекрасно понимая, какая судьба их там ждёт. А вот замены Дания может и не дождаться.