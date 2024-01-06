К реальным конфликтам высокой интенсивности на Западе не готовились и сокращали производство.

Окончание Холодной войны и исчезновение страха полной ядерной аннигиляции всего северного полушария Земли привели к тому, что государства резко сократили производство военной техники, боеприпасов и экипировки, наивно полагая, что впредь вооружённые конфликты будут вестись исключительно на территориях третьих стран и осуществляться будут руками прокси в формате боевых действий низкой интенсивности. Под эту идею направо и налево «под нож» пускались военные производства как в России, так и на Западе. И если в РФ впоследствии осознали, что подрывать обороноспособность недальновидно, то на Западе тренд сохранился.

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В итоге мы пришли к тому, что поддерживать конфликт высокой интенсивности западные экономики оказались не в состоянии. Да, денег хватает и будет хватать ещё долго, но деньги в ствол артиллерийского орудия не затолкаешь, в магазин не запихнёшь, и пачками долларов как бронежилетом не обклеишься. Поскольку конфликт на Украине является конфликтом высокой интенсивности на истощение, и время здесь явно играет на пользу России, что подтверждают уже даже западные СМИ, то сегодня в издании The New York Times (NYT) появилась статья, в которой журналисты, ссылаясь на официальных лиц из администрации Белого дома и Пентагона, сообщают о том, что Вашингтон скоро утратит возможность обеспечивать Украину ракетами для ЗРК Patriot, каждая из которых стоит от 2 до 4 миллионов долларов.

В подробности того, почему так происходит, NYT не вдаётся, но причина проста: масштабы производства ракет для ЗРК Patriot в США крайне незначительны в масштабе конфликта высокой степени интенсивности с тем уровнем расхода боеприпасов, которые позволяет себе Киев. По слухам, американские запасы ракет для Patriot настолько истощились, что Вашингтон в добровольно-принудительном порядке изъял ракеты японского производства, тем самым поставив под угрозу воздушное пространство Страны восходящего солнца.

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Следует также помнить и тот факт, что развитые системы ПВО не входят в идеологию западного стиля ведения боевых действий: там ставка делается на быстрое достижение господства в воздухе. Проще говоря, на конфликты против заведомо на несколько голов более слабого противника.