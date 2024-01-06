На законодателей продолжают оказывать огромное давление.

В Вашингтоне продолжается эпопея, связанная с конфликтом интересов помешанных на конфронтации с Россией неоконсерваторов и тех, кто считают, что ключевой задачей администрации Белого дома должна быть забота о благополучии собственного государства. На фоне этих разногласий в Конгрессе США уже несколько месяцев продолжается конфликт, приводящий к невозможности согласования поправок в бюджет, подразумевающих выделение Украине финансовой «помощи» на сумму в $61 миллиард.

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Несмотря на то, что практически все эти деньги так или иначе останутся в США, поскольку под предлогом «помощи» Киеву на них будут закупаться вооружения и масштабироваться военные производства, республиканцы в Конгрессе упираются и требуют от администрации президента Джо Байдена пойти на уступки и признать необходимость ужесточения миграционного контроля.

Пока что вопрос так и остаётся подвешенным в воздухе, и вот, сегодня издание Associated Press со ссылкой на директора административно-бюджетного управления Белого дома Шаланду Янг сообщило, что существует только один способ оказать помощь Украине: согласовать финансирование. Без одобрения Конгрессом никакой «помощи» не будет.

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На сегодняшний день все ранее выделенные на Украину американские деньги уже израсходованы. Безусловно, расслабляться не стоит, поскольку под давлением пропаганды конгрессменов могут заставить согласовать финансирование Киева. Кроме того, не стоит забывать, что основную проблему доставляют не деньги, а вооружения: их-то США и их верные «союзники» могут поставлять ещё в приличных количествах. Разумеется, не в тех объёмах, как в 2022—2023 годах, поскольку запасы были сильно демилитаризованы об оборонительные линии ВС РФ, но на поддержания тлеющего конфликта хватит.