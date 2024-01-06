Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Холоп 2» за шесть дней проката собрал больше двух миллиардов рублей
На новый год и не такие чудеса происходят.

реклама

Новогодние праздники — это всегда период максимального количества зрителей в кинотеатрах. А поскольку после ухода голливудских студий смотреть в кино кроме отечественных кинолент резко стало практически нечего, то и результаты сборов получаются соответствующими. В частности, как передаёт «Бюллетень кинопрокатчика», вышедший 1 января в прокат художественный фильм «Холоп 2» по состоянию на сегодняшний день — то есть, за неполные 6 суток проката — собрал два миллиарда рублей.

реклама

В качестве сравнения приводятся результаты предыдущей части картины, вышедшей в 2020 году, которой удалось заработать два миллиарда рублей только за шестнадцать суток. Стоит отметить, что оригинальный «Холоп» за всё время проката собрал 3,1 млрд рублей, но учитывая тенденцию и вышеизложенные обстоятельства, будет справедливо предположить, что продолжение превзойдёт оригинал, причём в самое ближайшее время.

Попутно с этим СМИ сообщают о том, что сборы фильма «Бременские музыканты», который делит с «Холопом 2» аудиторию праздничных зрителей, ещё 4 января превысили 1 миллиард рублей.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ещё в 2022 году эксперты заявляли, что в России надо многократно увеличить производство кинофильмов, чтобы заместить «Голливуд». Удаётся ли это сделать и на каком уровне — решать, конечно, зрителям, но, судя по сборам, в этой индустрии ситуация налаживается.

#россия #экономика #кино #«холоп 2»
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

СМИ: Без западной помощи Украина не сможет соперничать с российским военным потенциалом
Бундестаг критикует Шольца за нерешительность в вопросе поставки Украине ракет Taurus
Видео: короткий трейлер второго сезона анимационного сериала «Аркейн» намекает на правдивость фанатской теории
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

MWM: Тактические ракеты KN-23B пришли на смену "Искандерам" и стали главными ТБР России
11
О советском ударном самолёте МиГ-27
4
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
89
ТОП-9 игровых видеокарт до 35 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
64
Три отличных фильма о роботах с искусственным интеллектом
12
Над чем работает "МиГ" - космический перехватчик МиГ-41, стелс-истребители 5-го поколения и другое
19
GeForce RTX 4070 vs GeForce RTX 2070 – стоит ли покупать старую видеокарту на Авито за 22 000р
17
Soulslinger: Envoy of Death - и еще один "соулслайк" с пистолетом (краткий обзор)
1
О причинах неудачи мягкой посадки российского аппарата «Луна-25»
12
Ошибка bad shim signature, или как с помощью UEFI Secure Boot запрещают запуск Linux дистрибутивов
4

Сейчас обсуждают

Апшеронский скакел
16:01
А хто тады?
Эксперты: не стоит ожидать снижения цен на импортные яйца
mozghru
15:59
Бундестаг соскучился по русским надписям на своих стенах..
Бундестаг критикует Шольца за нерешительность в вопросе поставки Украине ракет Taurus
Аркадий Пенягин
15:58
4060 разве не затычка которая ничем не отличается от 20.. ой серии ?
Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
Апшеронский скакел
15:54
В два ствола будешь?
Почему САУ Коалиция осталась с одним стволом и какие преимущества даёт применение сразу двух стволов
-=metallist=-
15:53
Даешь 6ти ядерные процы на 1,8 нм и за дорого!
Samsung Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra улучшили свои результаты в тесте Geekbench
Александра Шарапова
15:52
Мāстiрə фāла на марțiāљнə наукафъ
Над чем работает "МиГ" - космический перехватчик МиГ-41, стелс-истребители 5-го поколения и другое
Dimank
15:52
А кто создал такие условия для закрытия 62 фабрик в России??? Ведь очевидно не госдеп же!
Эксперты: не стоит ожидать снижения цен на импортные яйца
Palkovvodec
15:50
не преувеличивай свою роль, ты сам уделяешь много времени на вождение здесь вилами по воде, а тебя за это опускают все кому не лень)) у тебя заведомо проигрышное положение, реально как моль, такой же...
Sky News: Путин планирует взять под контроль Oдессу
-=metallist=-
15:49
К 2028 году Израиля уже может не быть на карте!
Intel собирается построить в Израиле завод по производству чипов стоимостью 25 миллиардов долларов
Genry
15:49
Статья не соответствует заголовку и вообще - ни о чём! Жаль потраченного времени!
Над чем работает "МиГ" - космический перехватчик МиГ-41, стелс-истребители 5-го поколения и другое
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем