На новый год и не такие чудеса происходят.

Новогодние праздники — это всегда период максимального количества зрителей в кинотеатрах. А поскольку после ухода голливудских студий смотреть в кино кроме отечественных кинолент резко стало практически нечего, то и результаты сборов получаются соответствующими. В частности, как передаёт «Бюллетень кинопрокатчика», вышедший 1 января в прокат художественный фильм «Холоп 2» по состоянию на сегодняшний день — то есть, за неполные 6 суток проката — собрал два миллиарда рублей.

реклама

В качестве сравнения приводятся результаты предыдущей части картины, вышедшей в 2020 году, которой удалось заработать два миллиарда рублей только за шестнадцать суток. Стоит отметить, что оригинальный «Холоп» за всё время проката собрал 3,1 млрд рублей, но учитывая тенденцию и вышеизложенные обстоятельства, будет справедливо предположить, что продолжение превзойдёт оригинал, причём в самое ближайшее время.

Попутно с этим СМИ сообщают о том, что сборы фильма «Бременские музыканты», который делит с «Холопом 2» аудиторию праздничных зрителей, ещё 4 января превысили 1 миллиард рублей.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ещё в 2022 году эксперты заявляли, что в России надо многократно увеличить производство кинофильмов, чтобы заместить «Голливуд». Удаётся ли это сделать и на каком уровне — решать, конечно, зрителям, но, судя по сборам, в этой индустрии ситуация налаживается.