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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Видео: короткий трейлер второго сезона анимационного сериала «Аркейн» намекает на правдивость фанатской теории
Придётся дождаться ноября.

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Популярный стриминговый сервис Netflix представил новый трейлер второго сезона анимационного сериала «Аркейн» (Arcane), действие которого происходит во вселенной игры League of Legends. Сами авторы называют ролик «Первым взглядом».

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Этот самый «Кошмарный первый взгляд» длится 44 секунды и демонстрирует безумного химика Синджеда, который находится в стадии переливания крови. В опубликованном видео заунский алхимик смотрит на карманные часы, после чего переводит взгляд уже на потолок, под которым подвешен огромный монстр.

Если кто не знает, похожая сцена (но только с другого ракурса) была запечатлена в концовке первого сезона. Журналисты профильных изданий начали высказывать осторожные предположения по поводу того, что во втором сезоне получит развитие фанатская теория о судьбе одного из персонажей первого сезона.

А в этом абзаце у нас случатся спойлеры. Игроки и просто поклонники «Аркейна» убеждены, что погибающий в первом сезоне Вандер является Варвиком — монстром из мира League of Legends, который явился миру в результате «мучительных экспериментов».

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Теперь есть все основания предполагать, что Варвик сыграет важную роль в событиях второго сезона анимационного сериала «Аркейн», который должен стартовать в ноябре текущего года. Давно известно, что новый пакет серий вновь будет посвящён знакомым по оригиналу героям. То есть, Кейтлин, Джинкс и Вай мы точно увидим и услышим (актёры озвучки останутся прежними).

#кино
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