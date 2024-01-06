Придётся дождаться ноября.

Популярный стриминговый сервис Netflix представил новый трейлер второго сезона анимационного сериала «Аркейн» (Arcane), действие которого происходит во вселенной игры League of Legends. Сами авторы называют ролик «Первым взглядом».

реклама

Этот самый «Кошмарный первый взгляд» длится 44 секунды и демонстрирует безумного химика Синджеда, который находится в стадии переливания крови. В опубликованном видео заунский алхимик смотрит на карманные часы, после чего переводит взгляд уже на потолок, под которым подвешен огромный монстр.

Если кто не знает, похожая сцена (но только с другого ракурса) была запечатлена в концовке первого сезона. Журналисты профильных изданий начали высказывать осторожные предположения по поводу того, что во втором сезоне получит развитие фанатская теория о судьбе одного из персонажей первого сезона.

А в этом абзаце у нас случатся спойлеры. Игроки и просто поклонники «Аркейна» убеждены, что погибающий в первом сезоне Вандер является Варвиком — монстром из мира League of Legends, который явился миру в результате «мучительных экспериментов».

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Теперь есть все основания предполагать, что Варвик сыграет важную роль в событиях второго сезона анимационного сериала «Аркейн», который должен стартовать в ноябре текущего года. Давно известно, что новый пакет серий вновь будет посвящён знакомым по оригиналу героям. То есть, Кейтлин, Джинкс и Вай мы точно увидим и услышим (актёры озвучки останутся прежними).