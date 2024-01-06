А если конфликт в результате этих поставок распространится на Германию, что вовсе не исключено, кого винить будете? Тоже Шольца?

Чем дилетанты-неоконсерваторы в политике отличаются от профессионалов, которые рассчитывают каждый не то что шаг, а даже каждое своё слово? Правильно: дилетант-неокон всегда руководствуется эмоциями, заголовками, сиюминутной «выгодой» и в целом своей слабо соотносящейся с реальностью идеологией, тогда как профессионал имеет долгосрочное стратегическое планирование. Увы, времена профессионалов и просто несокрушимых личностей в западной политике либо уже безвозвратно миновали, либо для возвращения к ним государствам Запада придётся пройти через тотальный крах.

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И хотя канцлер ФРГ Олаф Шольц своими свидетельствующими о полном отсутствии государственного суверенитета у Германии необдуманными поступками уже заслужил статус самого непопулярного главы правительства за последние 26 лет, потому что умудрился в одностороннем порядке обрушить ключевую экономику Евросоюза, не находясь при этом в состоянии войны на выживание, но в отношении эскалации конфликта с Россией он всё же пытается сопротивляться. Получается из рук вон плохо, поскольку Шольца в конечном итоге «продавили» на все невыгодные Берлину решения, и вот, похоже, очередной виток эскалации скоро будет продавлен.

Речь идёт о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Представители партии «Зелёных», которые выступили самыми ярыми сторонниками подбрасывания дров в топку самого масштабного конфликта в Европе со времён Второй мировой войны, сейчас оказывают беспрецедентное давление на Шольца в вопросе принятия решения по данным ракетным средствам поражения. Как сообщает немецкая газета Rheinische Post, к «Зелёным» в этом вопросе также присоединяются даже партии СвДП и ХДС.

В сознании представительницы партии «Зелёных» Сары Нанни поставка ракет Taurus позволит Украине наносить удары по территории России, тем самым, в свою очередь, снижая потенциал РФ для нанесения ударов по Украине, а также нарушая логистические цепочки для снабжения российской армии.

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При всём этом представители немецкой власти почему-то даже не задумываются, кого они будут винить в случае, если конфликт действительно примет характер непредсказуемой неконтролируемой эскалации, в результате которой Германии крепко достанется как одному из ключевых спонсоров текущего конфликта на Украине. Надежда на то, что удастся спрятаться за спину НАТО — весьма наивная.