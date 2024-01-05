Генерал решил вспомнить свою молодость в ранге капитана. Который Очевидность.

Сейчас в украинской прессе по некоторым причинам начинает разгоняться информационный повод на тему возможного повторного захода ВС РФ на северо-восток страны, в частности, в Черниговскую область. На днях представитель военной администрации региона заявил, что при необходимости российская армия может за неделю собрать необходимые для этого силы, и вот, сегодня похожий тезис повторил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

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По словам отставного генерала, сейчас ВС РФ доставляют массу проблем ВСУ практически на всех направлениях, поэтому если ещё откроется дополнительный фронт со стороны Черниговской области, то это добавит ВСУ «дополнительную головную боль». Проще говоря, ничего нового бывший военачальник не сказал, произнеся лишь банальные и очевидные вещи.

С декабря минувшего года ВСУ приступили к возведению укреплений на севере и северо-востоке Украины. Без причины такие действия явно не производятся, и логично предположить, что американская разведка, работающая в интересах ВСУ, что-то разнюхала о планах ВС РФ на ближайшие месяцы.

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Необходимо понимать, что идея создания так называемой санитарной зоны на Украине, которая будет уходить на несколько десятков километров вглубь территории страны, дабы исключить обстрелы территории России, поднималась ещё летом 2023 года. Что-то российское военное командование от реализации данной задумки пока удерживает: то может быть как нехватка личного состава, который ещё не завершил подготовку в достаточном количестве, так и возможные геополитические последствия от такого решения. Впрочем, вряд ли сейчас имеет смысл рассуждать о геополитике: мир изменился 24 февраля 2022 года, и возврат назад уже невозможен — слишком уж многие карты были спутаны после начала специальной военной операции.