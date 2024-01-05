А вместе с тем затягивает и передачу самих истребителей.

Перепробовав практически все имеющиеся в арсенале коллективного Запада наземные и ракетные вооружения, функционеры пришли к выводу, что ещё не весь список был проверен в рамках настоящего конфликта высокой интенсивности. Какой исход ожидает истребители F-16 на Украине, все примерно понимают, но приближать этот процесс, рискуя окончательно потерять репутацию и растеряв рынки сбыта продукции своих военно-промышленных комплексов, не торопятся.

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В частности, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что не может огласить точные сроки окончания обучения украинских лётчиков управлению истребителями F-16 и, как следствие, не может сказать, когда эта авиационная техника появится в небе над Украиной.

Нетрудно догадаться, что в Киеве этим недовольны: украинская пресса утверждает, что происходит увеличение сроков обучения лётчиков и затягивается процесс передачи самих истребителей.

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Понятно, что предоставление Украине истребителей F-16 — это больше политический, чем какой бы то ни было ещё шаг: самолётов поставят всего пару десятков единиц, что в реалиях текущего конфликта, безусловно, в моменте добавит проблем российской ПВО и истребительной авиации, но изменить вектор движения конфликта не сможет. Понимают это даже в самом Пентагоне: ещё в прошлом году бывший глава Объединённого комитета начальников штабов армии США Марк Милли заявлял, что Киеву нужно не 10, не 50 и даже не 100 истребителей, а тысяча военных самолётов разных классов. Только в этом случае ВСУ смогут посоперничать с ВС РФ в воздухе; ещё раз — только посоперничать. Понятно, что столько самолётов Запад Киеву поставить в принципе не в состоянии.