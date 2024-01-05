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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве сравнили российский ракетный удар по столице с Армагеддоном
Смысл этих жалобных заявлений следующий: дайте больше ПВО. И денег.

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Как и следовало ожидать, после того как ВС РФ возобновили (и то, непонятно, насколько активно это будет продолжаться) нанесение массированных комбинированных ударов по военным объектам на Украине, в том числе в Киеве, представители украинской власти начали делать особо громкие заявления, призванные разжалобить западных спонсоров. Причина проста: с массированным ударом система ПВО украинской столицы, вопреки фантазиям генштаба ВСУ о 90-процентном перехвате всех целей, в том числе, тех, которые физически пока невозможно перехватить (гиперзвуковое оружие), ничего поделать не смогла.

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Как итог, сейчас в Киеве, продолжающем по неизвестной причине считать себя центром Вселенной, вокруг которого вертится вся мировая политика, что на самом деле, конечно же, в корне не так, пытаются выбить из западных спонсоров побольше систем противовоздушной обороны и денег. А чтобы процесс шёл быстрее, в издании Business Insider появилась статья-интервью депутата Верховной рады Киры Рудык. В этом интервью Рудык, чьи апартаменты в городе были частично повреждены, сравнила российский ракетный удар по Киеву 2 января с «концом света» — «Аргмагеддоном».

Как мы уже отметили, подобными заявлениями и статьями киевское руководство пытается восстановить уже давно угасший интерес западного общества к украинскому кризису в надежде на то, что ВСУ перепадёт ещё несколько систем противовоздушной обороны.

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На сегодняшний день неизвестно, насколько сильно коллективный Запад демилитаризовался об Украину и сколько систем ПВО ещё доступны для передачи. Необходимо понимать, что с таким количеством выбиваемых ВС РФ систем ПВО может сложиться ситуация, при которой западным государствам придётся снимать свои собственные системы с боевого дежурства, отправлять их Украине, тем самым оголяя собственное воздушное пространство. Скорее всего, американские и европейские функционеры ещё не настолько оторвались от реальности, но их заявления и действия, к сожалению, всё больше вызывают сомнения в этом утверждении.

#россия #украина #политика #боевые действия
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