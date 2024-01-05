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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российская ПВО перехватила украинскую ракету «Нептун» над Чёрным морем
Применяют эти «золотые» ракеты ВСУ только против серьёзных целей. Значит, удалось предотвратить большой ущерб.

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За время эскалации конфликта на Украине ВСУ не так часто применяли свои собственные, что в реалиях Украины вообще огромная редкость, современные противокорабельные (допускается, и это следствие советского наследия в области создания вооружений, и применение против наземных целей) ракеты «Нептун».

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Запасов этих ракет, очевидно, мало, поэтому применяются они только по избранным целям. И вот, пару часов назад Минобороны России сообщило о том, что над северо-западной акваторией Чёрного моря была перехвачена данная ракета украинского производства. Учитывая всё вышесказанное, логично предположить, что целью «Нептуна» было что-то серьёзное, и системам противовоздушной обороны удалось предотвратить значительный ущерб.

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Разработка «Нептуна» началась в 2014 году, а на вооружение он был принят в 2020 году. На данном этапе не вполне ясно, сохранены ли вооружёнными силами России на Украине возможности производства этих противокорабельных ракет или же каждый пуск — это невосполнимая потеря ценного ракетного вооружения.

#россия #украина #политика #боевые действия #«нептун»
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