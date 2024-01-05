Генерал посоветовал не тешиться иллюзиями о «заканчивающихся» у РФ средствах поражения.

На протяжении без малого двух лет мы от украинских функционеров только и слышали, что ракет у России осталось на «2—3 пуска». С тех пор количество этих пусков стало исчисляться десятками в неделю, но по какой-то причине в Киеве не могут отстраниться от вызывающей уже смех пропаганды про ракеты, которые «вот-вот» подойдут к истощению запасов.

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Примечательно то, что на Украине, как и на Западе, как только официальное лицо или военачальник получает приставку «экс-» или статус «в отставке», то у него просыпается крепко дремавшее во время занимания должности критическое мышление, и он начинает рассуждать рационально и логично. Так, генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что у России «достаточно» ракет, чтобы продолжать наносить удары по объектам на Украине.

По словам Кривоноса, российское командование прекрасно понимает, что ВС РФ располагают бОльшим количеством ракет, чем может перехватить система противовоздушной обороны, и призвал сограждан признать тот факт, что с массированными ударами украинская (читать — западная) ПВО справиться не в состоянии.

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Несмотря на то, что ВС РФ не поражают непосредственно объекты энергосистемы Украины, Кривонос такой возможности не исключает. В конце концов, под «военную и связанную с ней инфраструктуру», которую обещало поражать российское политическое и военное руководство, энергосистема подходит. А, как мы знаем, ничто так не вредит производству FPV-дронов, на которые сейчас возложена основная надежда ВСУ, как отсутствие энергии для их производства. По всей видимости, российское командование решило не создавать на Украине гуманитарную катастрофу с полным выносом всей энергосистемы.