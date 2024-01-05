Нужно стремительно наращивать производство, а без одобренных денег этому не бывать.

Украинский кризис по интенсивности боевых действий превосходит все конфликты, которые случались в мире с 1950-х, а в Европе — с конца Второй мировой войны. После окончания Холодной войны в 1991 году западные страны сильно расслабились, сократили свои военно-промышленные производства, в итоге чего «внезапно» оказалось, что обеспечить конфликт высокой интенсивности даже весь объединённый Запад не в состоянии: для передачи Украине то артиллерийских боеприпасов не хватает, то ракет для систем противовоздушной обороны, то работоспособных танков.

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Последние два года проблема решалась вливанием денег в американский военно-промышленный комплекс, однако под конец 2023-го Конгресс встал в позу и начал отказывать администрации Белого дома в выделении 61 миллиарда долларов на производство вооружений для Украины до тех пор, пока не будут выполнены требования республиканского большинства.

Пока что данный вопрос так и остаётся повисшим в воздухе, и вот, чтобы в очередной раз напомнить о важности согласования передачи средств Украине, сегодня официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что хоть формально ведомство может передать Киеву вооружений на $4,2 млрд долларов, но без согласования бюджета Конгрессом восполнить изымаемые запасы не получится.

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Примерно с декабря минувшего года на Западе всё чаще звучат заявления, призывающие Киев перейти в оборону и отказаться от громких заголовков с «контрнаступлениями» и прочими фантазиями про «границы 1991 года», дескать, отсиживаться в обороне при дефиците боеприпасов гораздо эффективнее, чем наступать на позиции, не имея для этого даже минимально необходимого снаряжения.