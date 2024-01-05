Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Пентагоне признали, что без одобрения Конгресса не смогут оказывать военную «помощь» Украине
Нужно стремительно наращивать производство, а без одобренных денег этому не бывать.

реклама

Украинский кризис по интенсивности боевых действий превосходит все конфликты, которые случались в мире с 1950-х, а в Европе — с конца Второй мировой войны. После окончания Холодной войны в 1991 году западные страны сильно расслабились, сократили свои военно-промышленные производства, в итоге чего «внезапно» оказалось, что обеспечить конфликт высокой интенсивности даже весь объединённый Запад не в состоянии: для передачи Украине то артиллерийских боеприпасов не хватает, то ракет для систем противовоздушной обороны, то работоспособных танков.

реклама

Последние два года проблема решалась вливанием денег в американский военно-промышленный комплекс, однако под конец 2023-го Конгресс встал в позу и начал отказывать администрации Белого дома в выделении 61 миллиарда долларов на производство вооружений для Украины до тех пор, пока не будут выполнены требования республиканского большинства.

Пока что данный вопрос так и остаётся повисшим в воздухе, и вот, чтобы в очередной раз напомнить о важности согласования передачи средств Украине, сегодня официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что хоть формально ведомство может передать Киеву вооружений на $4,2 млрд долларов, но без согласования бюджета Конгрессом восполнить изымаемые запасы не получится.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Примерно с декабря минувшего года на Западе всё чаще звучат заявления, призывающие Киев перейти в оборону и отказаться от громких заголовков с «контрнаступлениями» и прочими фантазиями про «границы 1991 года», дескать, отсиживаться в обороне при дефиците боеприпасов гораздо эффективнее, чем наступать на позиции, не имея для этого даже минимально необходимого снаряжения.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Британская пресса опасается, что Россия может лишить Украину доступа к Чёрному морю
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
70
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
33
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
28
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
7
Игры и Chimbalix 23.1 Alphachi
3
О том, как наказывали самогонщиков в СССР
1
О важных причинах укрепления Биткоина в 2024 году
1
О советском ударном самолёте МиГ-27
+
Военные Филиппин и США проводят морские учения в Южно-Китайском море
1

Сейчас обсуждают

glavhyilo
04:45
пиндосы просто не хотят,чтоб их танки сожгли,так же как и немецкие.Это антиреклама тогда будет у американских танков.
Танк Шрёдингера: куда пропали 10 американских Abrams, и что Зеленскому предложил министр обороны США
57ar7up
04:37
Я не дошёл до апгрейда с 6 на 8, сжёг транзистор памяти разгоном. Ну надо же не догадаться снять вольтаж у памяти, если с процом это прокатило...
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
vl2023
04:34
За 57к самое разумное, собрать системный блок со встройкой и потихоньку накопить на видеокарту уровня 4060, а не тот хлам, что предлагает Zystax .
Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
Weismar
04:14
У меня без всяких разгонов столько, могу разогнать, будет 9000
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
Пузо
03:48
DDR3 для сокета 775 что собаке пятая нога, только объёма добавить может, скорости от неё не прибавится. Единственное, что возможно даст какой то буст - чипсеты B43/P43/P45/X48/X38, ибо там PCIe версии...
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
Матвей Верхов
03:43
В России недоступно.
Epic Games Store бесплатно раздает игру Marvel’s Guardians of the Galaxy
Пинаю даунов
03:19
Шишабек иди лечись
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
Иван Обыдённов
02:51
Вытащил модуль вайфай и ставить без него. Как поставишь вин 10, то выставляй обратно и накатывай дрова и радуйся
Игровой сервис Steam прекратил поддержку операционных систем Windows 7 и Windows 8/8.1
NONsens
02:18
Из 55+ видимо только самсунг S90C теперь остаётся брать. У него и 144, и сама панель явно лучше чем у всех лыж С*, а цена сравнимая с С3. https://www.rtings.com/tv/tools/compare/lg-c3-oled-vs-samsung-...
LG представляет новую серию OLED-телевизоров накануне выставки CES 2024
Robertas Balt
02:08
Россия сама не может перехватить Шторм Шедоу или АТАКМС. Даже Ольху умудрились сбивать над Белгородом. Куча клоунов. Типо все ракеты сбиты, только непонятно откуда куча трупов или раненых и разрушении...
Эксперты из США констатировали, что система ПВО Украины не может перехватить крылатые ракеты X-22
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем