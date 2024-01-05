Опасение правильное, но вряд ли актуальное даже на среднесрочную перспективу.

Удивительно, какие метаморфозы способны претерпевать западные издания, когда у них исчезает возможность накладывать свою вымышленную реальность на карту боевых действий. После провала «контрнаступления» ВСУ, в результате которого линия боевого соприкосновения, по сути, не шелохнулась, и после которого пусть и в медленное и осторожное, но всё же реальное контрнаступление перешли ВС РФ, западная пресса перестала повторять за киевскими политиками сказки про границы 1991 года и начала выдавать весьма неблагоприятные прогнозы.

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В частности, британское издание Sky News, опубликовавшее статью на тему наиболее важных с геополитической точки зрения действующих и возможных новых вооружённых конфликтов в 2024 году, затронуло тему украинского кризиса. Так, издание констатирует, что Россия колоссально нарастила выпуск военной продукции, попутно якобы «заполняя пустоты» вооружениями из Ирана и Северной Кореи. Сейчас ВС РФ, уточняет Sky News, удерживает по большей части оборонительную позицию, однако признаки усталости Запада от этого конфликта могут «вдохновить Путина» на переход в наступление.

Авторы статьи напоминают читателям о том, что президент России недавно назвал Одессу «русским городом», что может свидетельствовать о «долгосрочной амбиции по установлению контроля над всем [украинским] побережьем Чёрного моря». Согласно статье, на сегодняшний день этот план чрезвычайно амбициозен, но время в данном вопросе, заключает издание, «на стороне Путина».

Журналисты Sky News убеждены в усилении мобилизационных мероприятий на Украине и допускают, что таковые будут возобновлены в России, но только после президентских выборов. Процесс будет трудным, поскольку ни с одной стороны нет желания «забрасывать поле боя войсками».

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Многое, полагают журналисты, будет зависеть от президентских выборов в США: если победу на них одержит Дональд Трамп, то ситуация может принять непредсказуемый оборот. В конечном счёте, считают авторы статьи, скорее всего, боевые действия на Украине не завершатся в 2024 году: имеет смысл ожидать усиления взаимных ударов и укрепления роли беспилотников и систем радиэлектронной борьбы в этом конфликте.