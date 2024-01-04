Почему кто-то должен просто так что-то передавать, непонятно.

Свежеизбранный президент Аргентины Хавьер Милей и собранная им команда, следуя популистским заветам своей предвыборной кампании, продолжают играть на примитивных чувствах аргентинцев, в частности, на жажде реванша. Речь идёт о территориальном споре с Британией: официально Аргентина не признаёт суверенитет Британии над Фолклендскими (Мальвинскими) островами, тогда как весь остальной мир считает их одной из британских заморских территорий. В 1982 году Аргентина попыталась решить этот вопрос военным путём, но была бита британской армией, восстановившей контроль над своей заморской территорией.

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Несмотря на то, что территория была, по сути, завоёвана силой, в Буэнос-Айресе урок не усвоили и уняться никак не хотят. Поэтому вчера новая аргентинская администрация изъявила желание возобновить с Лондоном переговоры на эту тему. Удивительно, но в стремлении новой аргентинской администрации её поддержал МИД Венесуэлы в лице главы ведомства Ивана Хиля. МИД Венесуэлы заявил, что Фолклендские (Мальвинские) острова являются территорией Аргентины, и что необходимо искать дипломатическое разрешение сложившейся проблемы.

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По сути, Аргентина хочет, чтобы Британия просто взяла и безвозмездно отдала ей Фолклендские острова. Надо, всё-таки, быть реалистами и осознавать, что в современном мире так не работает, а уж в том мире, в котором мы находимся сейчас, где решающее значение имеет военная сила, это не работает вдвойне: у Аргентины на данном этапе нет ни политических, ни военных возможностей выбить из Фолклендов даже сильно демилитаризованную за последние 40 лет британскую армию.